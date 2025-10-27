Städare till Järvsö Fläckfritt AB
Järvsö Fläckfritt AB / Städarjobb / Ljusdal
2025-10-27
eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb som faktiskt funkar i vardagen. Där du får ansvar, frihet och struktur på samma gång?
Järvsö Fläckfritt AB växer och söker nu en ny kollega till vårt team i Järvsö och Ljusdal.
Vi är ett modernt städföretag som gör allt från hemstäd och flyttstäd till företagsstäd.
Vi tror på frihet under ansvar, tydlig planering och kollegor som hjälper varandra. Hos oss slipper du stress, sena besked och otydlighet. Här vet du vad som gäller, och du får jobba med människor som bryr sig.
Om jobbet
Du kommer att arbeta med hemstäd, flyttstäd och lokalvård hos både privat- och företagskunder.
Ibland jobbar du självständigt, ibland tillsammans med kollegor.
Vi planerar allting digitalt via Tengella, där du enkelt ser schema, kundinformation och checklistor direkt i mobilen.
Vi erbjuder:
Dagtid, vardagar (ca 50-100 %)
Järvsö · Ljusdal · Omnejd
Digital planering, inga papperslappar eller stressiga samtal
En chef som lyssnar och en arbetsplats med högt i tak
Rättvis lön, OB och semesterersättning enligt avtal
Betald rast 30 min / 8 timmar
Möjlighet att växa i rollen, t.ex. mot städledare eller projektansvar
Vi bygger framtidens städföretag, och du får vara med och forma det.
Vill du jobba fyra dagar i veckan? Börja 09:00 så lämning på skolan funkar? Vi försöker anpassa oss efter livet - inte tvärtom.
Vem vi söker
Du har erfarenhet av städning - hemma hos kunder, på företag eller inom flyttstäd.
Du gillar att göra rent ordentligt, är noggrann, självgående och trivs med ansvar.
Du behöver ha B-körkort och kunna prata svenska.
Vi tror att du trivs hos oss om du:
gillar ordning och struktur
ser detaljerna andra missar
uppskattar kollegor som ställer upp
vill jobba i lugn och ordning, inte stress och kaos
Så här söker du
Du måste inte skicka CV eller personligt brev, men får gärna göra det. Vi vill att du berättar lite kort om dig själv på vår hemsida.
Fyll i din intresseanmälan på https://jff.se/jobba-hos-jarvso-flackfritt-ab/
Vi kontaktar dig inom några dagar. En kaffe och ett samtal kostar inget, men kan vara början på något nytt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Järvsö Fläckfritt AB
(org.nr 559518-9282), https://jff.se/
Skästravägen 343 A (visa karta
)
827 53 JÄRVSÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9576592