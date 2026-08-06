Städare till hemstädning - Hemfrid Jönköping
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Jönköping Visa alla städarjobb i Jönköping
2026-08-06
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Jönköping
, Habo
, Mullsjö
, Tranås
, Hjo
eller i hela Sverige
HEMFRID SÖKER STÄDARE I JÖNKÖPING – BLI EN DEL AV HEMFRID!
Vill du ha ett jobb där du gör skillnad – varje dag?
Hemfrid är Sveriges ledande företag inom hemservice. Varje dag hjälper vi våra kunder att skapa en enklare vardag genom hemstädning, fönsterputs och andra tjänster i hemmet – alltid med kvalitet, omtanke och service i fokus.
Nu söker vi fler engagerade städare till Jönköping med omnejd. Hos oss blir du en del av ett internationellt team med kollegor från hela världen. Tillsammans skapar vi rena hem, nöjda kunder och en arbetsplats där du kan utvecklas.
Vad erbjuder vi?
En tjänst på 75 %
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Fast månadslön – samma lön varje månad
Milersättning mellan kunder om du använder egen bil i tjänsten
Betald restid mellan kunder
Försäkringar (sjukförsäkring, ansvarsförsäkring och tjänstepension)
Friskvårdsbidrag på 2 400 kr per år
Gratis mobilabonnemang
Kostnadsfri utbildning inom hemstädning samt vidareutbildningar inom service och städning
Stöd från Field Lead/Buddy som finns där för att hjälpa dig i ditt arbete
Teamträffar och gemensamma aktiviteter
Hos Hemfrid får du en trygg arbetsgivare, möjligheter att utvecklas och ett arbete där din insats verkligen uppskattas.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Tycker om att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för detaljer
Har en positiv inställning och tycker om att ge god service
Vill utvecklas och lära dig nya saker
Talar svenska eller engelska
Kan arbeta vardagar mellan 08.00–17.00
Trivs med att arbeta hos olika kunder
Meriterande:
B-körkort (egen bil är en fördel)
Erfarenhet av städning eller serviceyrken
Ansök redan idag!
Vi behandlar ansökningar löpande och ser fram emot att höra från dig.
Läs mer och skicka in din ansökan på www.hemfrid.se/karriar
Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
.
Välkommen till Hemfrid – tillsammans skapar vi en enklare vardag för våra kunder! ✨
HEMFRID IS LOOKING FOR CLEANERS IN JÖNKÖPING – JOIN HEMFRID!
Do you want a job where you make a real difference every day?
Hemfrid is Sweden's leading home services company. Every day, we help our customers simplify their lives through home cleaning, window cleaning, and other household services – always with quality, care, and outstanding service.
We are now looking for more dedicated cleaners in Jönköping and the surrounding area. At Hemfrid, you'll become part of an international team with colleagues from all over the world. Together, we create clean homes, satisfied customers, and a workplace where you can grow.
What do we offer?
A 75% permanent position
Collective agreement and secure employment terms
Fixed monthly salary
Mileage reimbursement between customers if you use your own car for work
Paid travel time between customers
Insurance (health, liability, and occupational pension)
Wellness allowance of SEK 2,400 per year
Free mobile phone subscription
Free training in home cleaning and continuous development within cleaning and customer service
Support from a dedicated Field Lead/Buddy
Team meetings and social events
At Hemfrid, you'll have the support, training, and opportunities you need to succeed and develop in your role.
Who are we looking for?
We are looking for someone who:
Enjoys working independently as well as in a team
Is responsible, detail-oriented, and service-minded
Has a positive attitude and enjoys helping customers
Wants to learn and develop
Speaks Swedish or English
Can work Monday–Friday between 08:00 and 17:00
Is flexible and enjoys working at different customer locations
Meritorious:
Category B driver's license (own car is an advantage)
Previous experience in cleaning or other service-related roles
Apply today!
We review applications on an ongoing basis and look forward to hearing from you.
Read more and apply at www.hemfrid.se/karriar
If you have any questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
.
Welcome to Hemfrid – together we make everyday life easier for our customers! ✨ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6427268-2133119". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Huskvarnavägen 62 (visa karta
)
554 54 JÖNKÖPING Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
10023800