Städare Stockholm - Extrajobb

STB Stockholm AB / Städarjobb / Stockholm
2026-03-06


Visa alla städarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos STB Stockholm AB i Stockholm, Göteborg, Malmö eller i hela Sverige

Vi söker en städare för deltidsarbete i Stockholm. Rollen passar dig som uppskattar tydliga uppgifter, fasta rutiner och att lämna ifrån dig ett arbete som håller hög kvalitet.
Arbetet innebär regelbunden städning hos företag och/eller privatpersoner. Du arbetar självständigt men med stöd från ett organiserat team.

Publiceringsdatum
2026-03-06

Dina arbetsuppgifter
Städning enligt givna instruktioner
Säkerställa rena och trivsamma miljöer
Ansvara för att arbetet utförs noggrant och i tid

Vi söker dig som
Är pålitlig, noggrann och ansvarstagande
Trivs med självständigt arbete
Har tidigare erfarenhet av städ (meriterande men inget krav)
Kommunicerar på svenska eller engelska

Om tjänsten
Omfattning: Deltid
Plats: Stockholm
Start: Enligt överenskommelse

Vi värdesätter långsiktighet, respekt och ett professionellt bemötande - både mot kunder och kollegor.
Skicka in din ansökan. Urval sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
STB Stockholm AB (org.nr 559162-9422), https://nextbemanning.se/

Arbetsplats
Next Bemanning

Jobbnummer
9780569

Prenumerera på jobb från STB Stockholm AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos STB Stockholm AB: