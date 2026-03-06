Städare Stockholm - Extrajobb
2026-03-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker en städare för deltidsarbete i Stockholm. Rollen passar dig som uppskattar tydliga uppgifter, fasta rutiner och att lämna ifrån dig ett arbete som håller hög kvalitet.
Arbetet innebär regelbunden städning hos företag och/eller privatpersoner. Du arbetar självständigt men med stöd från ett organiserat team.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Städning enligt givna instruktioner
Säkerställa rena och trivsamma miljöer
Ansvara för att arbetet utförs noggrant och i tid
Vi söker dig som
Är pålitlig, noggrann och ansvarstagande
Trivs med självständigt arbete
Har tidigare erfarenhet av städ (meriterande men inget krav)
Kommunicerar på svenska eller engelskaOm tjänsten
Omfattning: Deltid
Plats: Stockholm
Start: Enligt överenskommelse
Vi värdesätter långsiktighet, respekt och ett professionellt bemötande - både mot kunder och kollegor.
Skicka in din ansökan. Urval sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare STB Stockholm AB
(org.nr 559162-9422), https://nextbemanning.se/ Arbetsplats
Next Bemanning Jobbnummer
9780569