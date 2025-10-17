Städare sökes
Städklubben AB / Städarjobb / Göteborg
2025-10-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Städklubben AB i Göteborg
Vårt företag fortsätter att växa, och nu söker vi nya medarbetare som vill bli en del av vårt härliga team!
I första hand kommer du att arbeta med:
Flyttstädning
Fönsterputs
Utöver det kan även storstädning, veckostädning, trappstädning och kontorsstädning förekomma.
Vi söker dig som:
Är noggrann, punktlig och serviceinriktad
Har god fysik, då arbetet kan vara fysiskt krävande
Har B-körkort (manuellt)
Det är meriterande om du har möjlighet till anställning med nystartsjobb eller introduktionsjobb.
Vi erbjuder:
Anställning på 50-80 % med möjlighet till heltid framöver
Bra lön och försäkring
Ett positivt arbetsklimat i ett växande företag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: info@stadklubben.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Städklubben AB
(org.nr 559390-4757) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9563411