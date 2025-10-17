Städare sökes

Städklubben AB / Städarjobb / Göteborg
2025-10-17


Vårt företag fortsätter att växa, och nu söker vi nya medarbetare som vill bli en del av vårt härliga team!

I första hand kommer du att arbeta med:
Flyttstädning
Fönsterputs
Utöver det kan även storstädning, veckostädning, trappstädning och kontorsstädning förekomma.

Vi söker dig som:
Är noggrann, punktlig och serviceinriktad
Har god fysik, då arbetet kan vara fysiskt krävande
Har B-körkort (manuellt)

Det är meriterande om du har möjlighet till anställning med nystartsjobb eller introduktionsjobb.

Vi erbjuder:
Anställning på 50-80 % med möjlighet till heltid framöver
Bra lön och försäkring
Ett positivt arbetsklimat i ett växande företag

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: info@stadklubben.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Städklubben AB (org.nr 559390-4757)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9563411

