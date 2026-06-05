Lagerarbetare till läkemedelsföretag i Malmö
Jobandtalent Sweden AB / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2026-06-05
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Har du bred erfarenhet av lagerarbete inom tillverkande industri? Är du flexibel som person och tycker om att jobba parallellt med flera olika arbetsuppgifter? Då kan du vara den vi söker!
ARBETSBESKRIVNING
Som lagerarbetare hos vår kund ansvarar du för att förse produktionen med uppvägda råvaror och material, hantera in- och utleveranser samt plocka och packa ordrar. Du bidrar även till att säkerställa ett effektivt flöde i den dagliga verksamheten.
Arbetet bedrivs i tvåskift, där arbetstiderna är 07:00–15:18 respektive 15:00–23:33. Det är därför viktigt att du har möjlighet att arbeta båda skiften.
DINA KVALIFIKATIONER
Tjänsten kräver mycket god lagervana och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du som söker har arbetat med lagerarbete och truckkörning i flera år och har en förmåga att se helheten. Du har ett personligt driv, ser förbättringsmöjligheter i verksamheten och arbetar hela tiden med kvalité som högsta prioritering. Vidare är du prestigelös, har lätt för att samarbeta och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du har lätt för att följa angivna instruktioner och är noggrann med att dokumentera arbetet i enlighet med företagets rutiner. Vi söker framför allt dig som är effektiv och noggrann i din yrkesroll och vi ser helst att du har arbetat inom just läkemedelsbranschen tidigare.
MERITERANDE
Erfarenhet av truckkörning (motvikt)
GMP-utbildning
Goda datorkunskaper
Tekniskt intresse
Uppvägning av råvaror i renrum
KRAV
Truckkort, (motvikt)
B-körkort.
Vi genomför en kontroll i belastningsregistret.
OM JOB&TALENT
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare – snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över – inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan. Bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7861116-2039755". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Bures Gata 11 (visa karta
)
215 34 MALMÖ Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
9950903