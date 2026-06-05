Konditor till Fabrique Djurgårdsbrunn
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2026-06-05
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Konditor till Fabrique Djurgårdsbrunn
Konditor sökes omgående till vårt konditori på Djurgårdsbrunn!
Om tjänsten
Som konditor hos Fabrique får du jobba i hjärtat av verksamheten i en fartfylld miljö som är fysiskt krävande och som ställer höga krav på både noggrannhet och tempo i arbetet. Men du är inte ensam – hos oss blir du del av ett sammansvetsat gäng som har roligt på jobbet och som delar intresset för mat, bröd och bakverk! Hos oss är det detaljerna som avgör och vi bakar därför allt från grunden med högsta kvalitet och med de bästa råvarorna. I konditorit tillverkar vi olika sorters mjuka kakor, småkakor, choklad och rawbollar, tranbärsbars, brownies, sylt, saft & marmelad. Publiceringsdatum2026-06-05Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad konditor och som har ett brinnande intresse för mat, bröd och bakverk. Du får gärna ha ett par års erfarenhet av yrket. Du bör trivas bra i en fartfylld miljö och gilla att arbeta tillsammans med andra. Du gillar detaljer och känner en stolthet i det du producerar.
Tjänsten innefattar 100 %, du börjar omgående fram till slutet på augusti. Dina arbetstider kommer att vara måndag-fredag dagtid .
Om Fabrique
Fabrique Stenugnsbageri grundades av Charlotta och David Zetterström 2008. Ända sedan starten har vi bakat med rena naturliga råvaror på ett traditionellt och hantverksmässigt sätt. Även om Fabrique nu finns i tre länder och har sammanlagt över 30 butiker och restauranger så är det fortfarande det lokala bageriet vid hörnet. Vi verkligen älskar bröd. Kardemummabullar, levain, rågsur, sesamtoast och croissanter - det tar aldrig slut! Den nygräddade doften, de varma ugnarna och allt som hör ett kvartersbageri till. Om du också delar vår passion är du välkommen att söka jobb hos oss.
Om detta låter av intresse är du varmt välkommen att skicka in CV och personligt brev till: Nina.gustavsson@fabrique.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: Nina.gustavsson@fabrique.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fabrique Stockholm II AB
(org.nr 556866-3982)
Rosenlundsgatan 28 A (visa karta
)
118 53 STOCKHOLM Jobbnummer
9950904