Städare (omgående start)
Svensk Recycling & Fastighetsservice AB / Städarjobb / Stockholm
2025-10-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du pålitlig, noggrann, social och trevlig? Tycker du om att arbeta både i team och självständigt?
Har du dessutom ett öga för detaljer och gillar att ha det rent och snyggt omkring dig kanske just du är vår nya kollega?
Svensk Recycling & Fastighetsservice AB söker en ny kollega som kan och vill börja jobba ... NU!
Arbetsuppgifter: Vi städar hos företag- trappstädning.
Arbetstider: Våra arbetstider är förlagda från klockan 08-17.
Du måste kunna tala och skriva Svenska/Engelska.
Är du den vi söker?
Du är välkommen att skicka in ditt cv och personliga brev till: ledningen@srfab.nu
Anställningen är på heltid!
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
E-post: ledningen@srfab.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Recycling & Fastighetsservice AB
(org.nr 556997-0501)
Nybrogatan 87
)
114 41 STOCKHOLM Kontakt
Benedicta Peña benedicta@srfab.nu 0736927166 Jobbnummer
9549783