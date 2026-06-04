Produktionsledare till stort infrastrukturprojekt
2Complete AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-06-04
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eller i hela Sverige
Vi erbjuder ett långsiktigt och utvecklande uppdrag i ett av Sveriges mest omfattande och tekniskt komplexa infrastrukturprojekt. Du blir en viktig del i ett erfaret projektteam där du får möjlighet att påverka arbetssätt, struktur och samarbete i produktionen.
Hos oss får du:
En nyckelroll i ett samhällsviktigt projekt med stor synlighet
Möjlighet att arbeta nära både tekniska specialister och entreprenörer
En dynamisk arbetsmiljö där struktur, kvalitet och samarbete står i fokus
Långsiktighet och stabilitet i uppdraget
Vad tjänsten innebär
Som produktionsledare/produktionsplanerare får du en central roll i att planera, samordna och följa upp produktionsaktiviteter inom projektet. Du arbetar nära installationsledare, entreprenörer och interna funktioner och bidrar till att säkerställa en effektiv och välfungerande produktion.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att:
Leda och stötta två installationsledare i det dagliga arbetet
Planera, samordna och följa upp produktionsrelaterade aktiviteter
Säkerställa att arbetet bedrivs enligt gällande krav, riktlinjer och arbetsberedningar
Skapa och upprätthålla struktur, dokumentation och ordning i arbetsprocesser
Delta aktivt i veckovisa produktionsmöten
Företräda beställaren i dialog med entreprenörer och andra externa parter
Vara närvarande på arbetsplatsen cirka tre dagar per vecka
Du kommer in i ett skede där det tidigare funnits utmaningar i samarbetet, vilket gör att din förmåga att skapa struktur, tydlighet och goda relationer blir avgörande för framgång.
Vem vi söker
Vi söker dig som är en erfaren ledare inom produktion och som trivs i komplexa projektmiljöer där struktur och samverkan är avgörande.
Du har:
Minst 10 års erfarenhet av produktion, byggledning eller motsvarande
Dokumenterat goda ledaregenskaper och förmåga att skapa förtroendefulla relationer
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska, både muntligt och skriftligt
Ett strukturerat arbetssätt och vana att skapa ordning i omfattande projekt
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av dokumentation, arbetsberedningar och systematiskt arbetssätt
Kunskap om stålentreprenader
Erfarenhet från större beställarorganisationer inom infrastruktur
Erfarenhet av arbetsberedningsprocesser såsom ABA99
Bakgrund från funktionsentreprenader eller industriella anläggningar
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Stabil och trygg i ditt ledarskap
Lösningsorienterad och strukturerad
Prestigelös och samarbetsinriktad
Professionell i din kommunikation och relationshantering
Inför uppstart krävs vissa administrativa förberedelser, såsom ID06-registrering och systemåtkomster. Detta beräknas ta cirka 2–3 veckor.
Arbetsort: Stockholm
Anställningsform: Konsultuppdrag
Uppdragets längd: Till 2030, med möjlighet till förlängning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Låter det som ett uppdrag för dig? Välkommen med din ansökan! Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Joel Claeson. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334)
111 34 STOCKHOLM Arbetsplats
2Complete Kontakt
Head of Recruitment
Joel Claeson joel@2complete.se +46704975518 Jobbnummer
9948802