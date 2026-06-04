Senior Dokumentationstekniker
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-06-04
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Vill du vara en del av Sveriges energiomställning och arbeta för en hållbar framtid? Är du en noggrann och tekniskt intresserad person med passion för el och dokumentation? Vill du vara en nyckelspelare i att säkerställa kvaliteten och säkerheten i våra elnät? Då är det här den perfekta möjligheten för dig! Ansök till rollen som dokumentationstekniker redan idag - vi applicerar löpande urval.Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Vår kund producerar, distribuerar och säljer förnybar energi i form av el, fjärrvärme och kyla till privatpersoner och företag. Detta gör de med ambitionen att förenkla vardagen och utveckla samhället. De strävar mot en mer hållbar framtid vilket genomsyras i deras utveckling av energilösningar.
Detta är inledningsvis ett konsultuppdrag via Academic Work med goda möjligheter till en långsiktig anställning.
Du erbjuds
Möjligheten att arbeta i ett härligt och sammansvetsat team med en stark lagkänsla och mycket kompetens
En lärorik och utvecklande tjänst på en uppskattad arbetsplats med intressanta projekt
En dedikerad konsultchef som stöttar dig i din utvecklingDina arbetsuppgifter
Som dokumentationstekniker kommer du utföra dokumentation av anläggnings- och nätinformation i system för elnätet. Du kommer arbeta i nära samarbete med andra dokumentationstekniker men även projektbeställare, projektörer, underhållsingenjörer och nättekniker vilket gör att du får en bred kunskap om elnätets uppbyggnad.
Arbeta med ritningar i DP-Power, vilket inkluderar nyregistreringar, uppdateringar, rättningar och konstruktion
Producera kvalitetssäkrad slutdokumentation som är nödvändig för att säkerställa att elnätet fungerar korrekt och säkert
Arbeta med att förbättra och effektivisera arbetsprocesserna
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning inom elnät 0,4-20kv, alternativt likvärdig arbetslivserfarenhet.
Har goda kunskaper i DpPower
Har goda kunskaper i svenska.
Tycker det är roligt att arbeta med dokumentation och är nyfiken på att lära dig mer.
Har tidigare arbetslivserfarenhet inom relevant dokumentationssystem.
Ha god kommunikationsförmåga, tar ansvar för sin uppföljning av ärenden och uppdrag.
Har förståelse för vikten av att följa rutiner och processer enligt ramavtal samt hög kunskap och förståelse för process- och projektflöden.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Dina personliga egenskaper är avgörande för att lyckas i rollen. Noggrannhet är viktigt för att säkerställa att all dokumentation är korrekt och uppdaterad. Din nyfikenhet hjälper dig att ständigt lära och förstå hela processen, och du är inte rädd för att ställa frågor. Flexibilitet och anpassningsbarhet gör att du kan hantera nya system och arbetsmetoder i en dynamisk miljö. God kommunikationsförmåga är nödvändig för att samarbeta effektivt med kollegor och andra intressenter. Slutligen, din entusiasm för dokumentation bidrar till en positiv arbetsmiljö och hjälper till att lyfta dokumentationens betydelse inom företaget.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ITXGBC". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9948837