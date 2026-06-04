Kock till Scan i Kristianstad
Scan Sverige AB / Kockjobb / Kristianstad Visa alla kockjobb i Kristianstad
2026-06-04
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Vill du arbeta i en trivsam och serviceinriktad miljö med stor variation i arbetet? Vi söker nu en kock till Scans personalmatsal i Kristianstad. Här får du möjlighet att arbeta brett inom kök och service, samtidigt som du är med och utvecklar verksamheten med dina idéer och erfarenheter. I rollen ansvarar du tillsammans med teamet för den dagliga driften i matsalen.
Det här kommer du att göra
På Scan i Kristianstad arbetar omkring 600 medarbetare. Arbetsuppgifterna i köket varierar mellan allt från frukost-, lunch- och eftermiddagsservering, kallkök, planering av veckomenyer, beställning och inköp av varor samt kontroller enligt gällande livsmedelsrutiner. Arbete sker dagtid mån-fre.
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har:
Kockutbildning
Erfarenhet av matlagning i storkök
Erfarenhet av servering och kassahantering
Meriterande om du även har erfarenhet av:
Catering
Kallskänka
A ́la carte
Servering och konditoriverksamhet
Du är:
Vi söker dig som är flexibel med förmåga att snabbt kunna ställa om vid förändringar i verksamheten. Du är serviceinriktad med ett positivt bemötande, har en god samarbetsförmåga och är ansvarstagande.
Självklart delar du våra värderingar - Öppenhet, Helhetssyn, Handlingskraft - och vårt löfte om att ta ansvar från jord till bord!
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart som möjligt, men senast den 31/7 - löpande urval tillämpas. I din ansökan har du möjlighet att addera ditt CV eller LinkedIn-profil. Vi tillämpar provanställning med tillträde så snart som möjligt.
I slutskedet av rekryteringsprocessen kommer det att genomföras en bakgrundskontroll. Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef, Henrik Siöström på henrik.siostrom@scansverige.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Scan Sverige är landets ledande kött- och charkuteriföretag och ägs av Lantmännen. Tillsammans med våra 1 900 medarbetare och 6 000 samarbetsgårdar utgör vi en samlad kraft för framtidens köttproduktion. Genom vårt hantverk och omsorg om hela värdekedjan levererar vi dagligen lokalproducerad och välsmakande mat till hela landet – samtidigt som vi skapar möjligheter för ett livskraftigt och självförsörjande Sverige. Med våra välkända varumärken Scan, Pärsons, Bullens och Lindvalls och den gemensamma kraften hos våra medarbetare och leverantörer leder vi omställningen till en ökad och mer hållbar svensk köttproduktion.
Mer om Scan Sverige Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scan Sverige AB
(org.nr 556655-4597)
291 81 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Scan i Kristianstad Jobbnummer
9948843