Chaufför/Lagerarbetare Södertälje
Lundagrossisten Bo Johansson Aktiebolag / Butikssäljarjobb / Södertälje Visa alla butikssäljarjobb i Södertälje
2026-06-04
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B-chaufför/Lagerarbetare i Södertälje
Lundagrossisten grundades år 1977 och bedriver B2B-försäljning av artiklar inom värme, vatten och sanitet. Vi är idag en av Sveriges ledande VVS-grossister med en årlig omsättning på över 1,8 miljarder kronor och 240 medarbetare. Våra kunder är uteslutande professionella rörinstallatörer med ett stort och kontinuerligt materialbehov. Vi finns representerade från Malmö i söder till Gävle i norr, genom våra 21 fullstorterade hämtlager med över 16 000 lagerlagda artiklar. Vi är just nu inne i en expansiv fas och har därför ett stort rekryteringsbehov.
Ett omväxlande jobb hos en trygg och långsiktig arbetsgivare!
På Lundagrossisten lär du dig en bransch, ett företag och ett yrke från grunden, där praktiskt arbete varvas med interna utbildningar inom bland annat truckkörning, VVS och vårt affärssystem. Som B-chaufför/Lagerarbetare förväntas du ge kompetent och trevlig service vid utkörningar av material med B-lastbil, men arbetar även med samtligt förekommande lagersysslor såsom orderplock, inleveranser och truckkörning. Med tiden förväntas du även växa in i rollen som säljare, där du expedierar och administrerar order för våra besökande kunder.
Tjänsten är en heltidstjänst och innebär goda utvecklingsmöjligheter, då Lundagrossistens policy är att internrekrytera till befattningar inom försäljning, inköp, marknad, IT, utesälj och platschefsansvar. Vi eftersträvar långsiktiga arbetsrelationer och är stolta över att kunna säga att vi sedan starten 1977 aldrig har varslat eller permitterat någon medarbetare!
Relevanta egenskaper och förkunskaper
B-körkort är ett krav.
VVS-kunskaper och truckkort är inte ett krav, men du ska vara motiverad att tillgodogöra dig dessa kunskaper via våra interna utbildningar.
Som medarbetare på Lundagrossisten krävs det att du har ett strukturerat arbetssätt och tycker om att jobba i ett effektivt tempo och med många kontakter. Egenskaper som är relevanta är engagemang, flexibilitet, prestigelöshet samt en god känsla för service. Vi ser gärna att du har ett intresse av teknik, bygg eller mekanik.
Omfattning Heltid
Anställningsform Tillsvidareanställning efter 6 månaders provanställning
Ingångslönen baseras på tidigare, relevant erfarenhet. Vår målsättning är att samtliga nya medarbetare ska ha uppnått kunskapsnivån och kompetensen som teknisk säljare inom två års arbete och därmed erhålla en månadslön om 37 000 kronor. Därefter sker en individbaserad löneutveckling, som baseras på din ansvarskänsla och prestation i arbetet.
Sista ansökningsdag är den 4 juli 2026, men urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan detta datum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lundagrossisten Bo Johansson Aktiebolag
(org.nr 556228-1930), https://www.lundagrossisten.se/
152 42 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lundagrossisten Jobbnummer
9948820