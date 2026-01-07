Städare & hemassistent fasta timmar, vid behov och semestervikariat
HEMkvalité i Sverige AB / Städarjobb / Motala
2026-01-07
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige
Vi söker städare & hemassistans - vid behov och semestervikariat
Tycker du om att göra vardagen lite enklare för andra? Är du noggrann, lyhörd och har lätt för att möta olika människor? Då kan detta vara jobbet för dig.
Vi söker dig som vill arbeta med städning och hemassistans, där bemötande och förtroende är minst lika viktigt som själva arbetsuppgifterna.
Tjänsten innebär några fasta timmar och arbete vid behov till att börja med samt semestervikariat till sommaren. I takt med att kundbasen växer finns goda möjligheter till fler timmar och en mer omfattande tjänst över tid.Publiceringsdatum2026-01-07Kvalifikationer
Du behärskar svenska språket i tal och skrift
Du har körkort
Meriterande:
Erfarenhet av städarbete och/eller hemtjänst
Vi söker dig som:
Har god människokännedom och ett respektfullt, tryggt bemötande
Är ansvarsfull, pålitlig och serviceinriktad
Gillar ordning och att hjälpa människor i deras hem
Kan arbeta flexibelt
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt och uppskattat arbete
Flexibla arbetstider
Trevlig arbetsmiljö och schyssta villkor
Skicka gärna en kort presentation av dig själv - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: kontakt@hemkvalite.se Arbetsgivare HEMkvalité i Sverige AB
(org.nr 559366-9301) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
