Städare Mellerud
Lollos Service AB / Städarjobb / Mellerud Visa alla städarjobb i Mellerud
2026-06-25
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Lollos Städ söker nu nya medarbetare till vårt team.
Vi söker både dig som vill arbeta på en mer fast deltid och dig som vill arbeta extra vid behov. Arbetet består främst av lokalvård i Melleruds kommun, men även hemstädning, flyttstädning och storstädning kan förekomma.
Vi söker dig som är noggrann, ansvarsfull och serviceinriktad, och som trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Anställningsinformation:
Anställningsform: Deltid eller behovsanställning
Arbetstid: Fasta tider varje vecka och/eller extra arbete vid behov
Tillgänglighet: Vi ser gärna att du kan starta omgående
Omfattning: Cirka 50–80 %, med möjlighet till ökad omfattning över tidPubliceringsdatum2026-06-25Kvalifikationer
Körkort och tillgång till egen bil (krav)
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift (krav)
Erfarenhet från arbete inom städbranschen är meriterande
Noggrann, effektiv och serviceinriktadDina arbetsuppgifter
Vi söker dedikerade individer som kan ansluta till vårt team omgående. Du bör vara en noggrann och ansvarsfull person som trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. En stark servicekänsla och ha en förmåga att skapa goda relationer både inom teamet och med våra kunder. Punktlig närvaro är en prioritet.
Arbetet består huvudsakligen av lokalvård i Melleruds kommun med fasta arbetstider varje vecka, samt möjlighet till extra uppdrag inom flyttstädning, storstädning och haemstädning. Uppdrag kan även förekomma i närliggande regioner.
Ansökningsprocess:
Skicka in ditt CV, ett personligt brev, samt relevanta referenser till jobb@lollosalltjanst.se
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Mer om företaget:
Lollos Städ är ett dynamiskt växande företag inom städbranschen, välkänt för sin höga kvalitet och personliga service. Genom vår jordnära inställning, skapar vi en arbetsmiljö där varje medarbetare värderas och känner sig uppskattad. Vi sätter stort värde på att bygga starka relationer, både internt i teamet och med våra kunder.
Vårt team är hjärtat av vår verksamhet, bestående av dedikerade och erfarna individer som delar en gemensam passion för service. Vi tror starkt på betydelsen av att stötta varandra och vara flexibla, vilket är centrala delar av vår arbetskultur.
Vid Lollos Städ lägger vi stor vikt vid samarbete, ömsesidig hjälp och anpassningsförmåga för att möta nya utmaningar. Genom att arbeta tillsammans i en anda av öppenhet och ärlighet, bidrar vi till en positiv och produktiv atmosfär för alla. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: jobb@lollosalltjanst.se Arbetsgivare Lollos Service AB
(org.nr 559530-1291), https://lollosalltjanst.se/
Kurt Hellbergs Gata 4 (visa karta
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464 33 MELLERUD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9978062