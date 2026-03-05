Städare / Lokalvårdare i Växjö
AM Hem och kontor AB / Städarjobb / Växjö Visa alla städarjobb i Växjö
2026-03-05
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
Visa alla jobb hos AM Hem och kontor AB i Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Älmhult
, Värnamo
eller i hela Sverige
Om jobbet
Hem och kontor AB söker nu städare för anställning både till deltid och fulltid.
Du måste ha körkort B
Vår vision är att du är ambitiös och noggrann, samt att du verkligen tror att du kommer att trivas inom städ och lokalvård.
Städyrket är ett av världens mest fascinerande jobb då du får möjlighet att utnyttja dina kreativa egenskaper samtidigt med din känsla för noggrannhet och estetik.
Städjobbet kräver att du är planerande, effektiv, uppmärksam och mycket noggrann.
Vi erbjuder en grundutbildning samt löpande vidareutbildningar. Vi anpassar även ditt arbetsschema så du kan fortsätta och fullfölja eventuell annan yrkesutbildning, SFI, eller dylikt.
Efter en period med provanställning så är det vår ambition att erbjuda tillsvidareanställning. Därför söker vi i dig som inte ser detta som ett korttids jobb, utan vi söker dig som ser möjligheter och vill utvecklas inom städbranschen.
Vi är en trygg arbetsplats med kollektivavtal.
Om du söker detta jobb:
Presentera dig själv och berätta vem du är
Var ärlig - det är dig vi ska anställa, inte den du låtsas vara
Våga skryta om dina egenskaper och förmågor
OBS! Läs genom hela annonsen innan du söker tjänsten eller kontaktar oss.
Tack för att du är intresserad av att jobba med oss.
Hem och kontor AB
