Städare/Lokalvårdare
Viva Puts & Städ AB / Städarjobb / Kalmar Visa alla städarjobb i Kalmar
2026-07-12
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VIVA Puts och Städ AB söker vår nästa medarbetare.
Arbetet består av städning mestadels i privata hem, fönsterputsning samt flyttstädning.
Vi har högt ställda krav på kvalitet i det utförda arbetet, kvalitet kommer både av noggrannhet och erfarenhet. Du bör därför se en anställning hos oss som långsiktig. Publiceringsdatum2026-07-12Kvalifikationer
Vi ser gärna att du:
• Kan arbeta ensam och i grupp
• Kan arbeta i ett hem där det kan finnas husdjur så som hund och katt
• Talar svenska eller engelska för att kunna kommunicera med kunderna och läsa instruktioner
• Har dator/telefonvana för att kunna läsa digitala scheman och instruktioner
Meriterande
• B-körkort samt tillgång till bil Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-11
E-post: info@vivaservice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viva Puts & Städ AB
(org.nr 559239-2186)
Kaptensgatan 5 C 1302 (visa karta
)
392 36 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10000315