Städare/Lokalvårdare

Viva Puts & Städ AB / Städarjobb / Kalmar
2026-07-12


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VIVA Puts och Städ AB söker vår nästa medarbetare.
Arbetet består av städning mestadels i privata hem, fönsterputsning samt flyttstädning.
Vi har högt ställda krav på kvalitet i det utförda arbetet, kvalitet kommer både av noggrannhet och erfarenhet. Du bör därför se en anställning hos oss som långsiktig.

Publiceringsdatum
2026-07-12

Kvalifikationer
Vi ser gärna att du:

• Kan arbeta ensam och i grupp
• Kan arbeta i ett hem där det kan finnas husdjur så som hund och katt
• Talar svenska eller engelska för att kunna kommunicera med kunderna och läsa instruktioner
• Har dator/telefonvana för att kunna läsa digitala scheman och instruktioner

Meriterande
• B-körkort samt tillgång till bil

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-11
E-post: info@vivaservice.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Viva Puts & Städ AB (org.nr 559239-2186)
Kaptensgatan 5 C 1302 (visa karta)
392 36  KALMAR

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10000315

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