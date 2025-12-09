Städare/lokalvårdare
2025-12-09
Om Asteri Facility Solutions AB
Asteri Facility Solutions är ett svenskt bolag inom lokalvård och facility management med en lång erfarenhet av branschen. Asteri befinner just nu i ett mycket spännande skede med både befintliga kunder och flera nya affärer som visar vägen till framtidens lokalvård och arbetsplatsservice utöver det vanliga. Med Asteri får våra kunder service som är hållbar för människa, miljö, ekonomi och det lokala samhället. Vi är ett innovativt bolag med stort mod och nära till besluten. Asteri är Auktoriserat serviceföretag genom Almega Serviceföretagen och är anslutna till ett flertal kollektivavtal och är certifierade inom miljö och kvalitet.
Nu söker vi fler servicemedarbetare inom lokalvård som vill vara med och bidra till en trivsam vardag och arbetsplats för alla våra kunder.
Servicemedarbetare Lokalvård
Till vår verksamhet i Karlskoga söker vi ansvarstagande lokalvårdare som vill vara med på vår resa att bli den bästa serviceleverantören. Kunden/kunderna som den här tjänsten omfattar kommer innebära städning på kontor och industrier.m.mPubliceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
Som lokalvårdare på Asteri så kommer du arbeta med städning i våra kunders lokaler utifrån vårt tjänstekoncept med fokus på att leverera den bästa servicen. Arbetsuppgifterna kommer i huvudsak omfatta:
dammsugning
moppning
sopning
avtorkning
avfläckning
damning
maskinkörning
sophantering
påfyllning av förbrukningsmaterial
Samt andra förekommande servicerelaterade arbetsuppgifter.
Vem är du?
Du som söker den tjänsten har förmåga att kunna se, möta och vara lyhörd inför våra kunders behov, vilket även innebär att du behöver ha en känsla för merförsäljning. Du är bekväm med att arbeta självständigt men du är också en lagspelare som värdesätter goda relationer och gott samarbete med både kunder, medarbetare och leverantörer.
Som person är du lojal och pålitlig. Vidare besitter du även förmågan att säkerställa god kvalitet till kunden och arbeta proaktivt, vilket bland annat innebär att du utifrån ditt ansvarsområde på din arbetsplats även förväntas komma med förslag till förbättringar.
För tjänsten är det starkt meriterande med erfarenhet från städyrket eller andra serviceyrken. Har du en certifiering i SRY, PRYL eller INSTA800 eller specialistutbildning i golvvård, fönsterputs mm så är även det meriterande.
För tjänsten krävs tidigare erfarenhet av städyrket samt städmaskinkörning.
Vi ser gärna sökande från Karlskoga-trakten.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Det är viktigt att du behärskar det svenska språket och kan läsa och förstå instruktioner på svenska.Övrig information
Tjänsten i dagsläget är en timanställning men kan övergå till en deltid (ca 20-30 timmar/vecka). Arbetstiden kan variera dag, kväll samt helg.
Lön och anställningsförmåner enligt kollektivavtal.
Intresserad?
Varmt välkommen med din ansökan. Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatumet. Vill du veta mer om tjänsten så är du välkommen att kontakta Katarina Holm via e-post katarina.holm@asteri-fs.se
Om du kommer vidare till intervju behöver du förbereda dig på att lämna över dina referenser till oss.Så ansöker du
Dina ansökningshandlingar skickar du till Katarina Holm via e-post katarina.holm@asteri-fs.se
Enligt EU-direktiv (2009/52/EG) måste vi som arbetsgivare kunna påvisa våra medarbetares rättighet att arbeta och vistas inom EU. Vid en anställning på Asteri måste du därför kunna bevisa din rätt att arbeta inom EU genom att uppvisa ditt medborgarskap (exempelvis pass eller nationellt ID). Är du medborgare utanför EU/EES måste du även kunna uppvisa ditt arbetstillstånd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: katarina.holm@asteri-fs.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Karlskoga". Arbetsgivare Asteri Facility Solutions AB
(org.nr 556479-4021)
Baggängsvägen 29 (visa karta
691 45 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lokalkontor Karlskoga Jobbnummer
9634585