Städare/Lokalvårdare (2 jobb)
Hallands Renare Bostad AB / Städarjobb / Halmstad Visa alla städarjobb i Halmstad
2026-02-23
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hallands Renare Bostad AB i Halmstad
Hejsan!
Hallands Renare Bostad AB söker nu 2 kandidater med startdatum som tidigast 1 maj 2026.
Visstidsanställning på 12 månader med möjlighet för förlängning av en ny period.
Jobbet är i Halmstad med omnejd, hos privatpersoner, företag och hos seniorer (äldre) inom Halmstads kommun.
Arbetet kommer utföras från måndag till fredag (8-17) och lönen är 24 517 kr brutto plus semesterersättning.
Vi söker dig som trivs att arbeta självständigt eller i grupp, drivs av att ge bästa möjliga service, är noggrann, ansvarsfull och punktlig.
Det är mycket viktigt att ha en positiv attityd då det är väldigt mycket kund kontakt.
Har man tidigare erfarenhet av att jobba inom städbranschen är detta bara ett plus men inget krav, då vi lär ut all vår personal hur vi ska städa enligt företagets rutiner.
Däremot är det en krav att de som söker har körkort och kan kommunicera på svenska (grundläggande) då det är väldigt mycket kontakt med kunder samt personalen inom företaget.
Personalen lånar företagsbilen för att köra fram och tillbaka till jobbet.
Ifall ni är registrerade hos arbetsförmedlingen som arbetssökande och varit utan jobb en längre tid, då undrar vi om ni är med i ett program som heter nystartsjobb eller introduktionsjobb, meddela om detta i eran ansökan (email).
Denna information är väldigt viktigt för företaget eftersom den som har introduktionsjobb behöver ha en handledare bredvid sig.
Om detta låter intressant så kan ni skicka eran CV och personliga brev till e-post: cv@renarebostad.se
Samt skriv som ämne: Städ Halmstad.
Sista ansökningsdag är 31 mars 2026.
Vi kommer meddela de som är aktuella för att komma på en arbetsintervju på löpande band.
Trevlig dag!
Mvh
Benjamin / Hallands Renare Bostad AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Genom email/e-post
E-post: cv@renarebostad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallands Renare Bostad AB
(org.nr 556928-7146), https://renarebostad.se/
Andersbergsringen 58 (visa karta
)
302 21 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hallands Renare Bostad AB Jobbnummer
9756548