Försäljningschef Field Sales - Norrköping
2026-05-23
Exaltera Marketing växer så det knakar och söker nu en taggad och driven försäljningschef med erfarenhet av uppsökande försäljning.
Exaltera är ett säljföretag som jobbar med abonnemangs försäljning på uppdragsbasis utanför matbutiker, på torg och gågator.
Vi söker dig som har jobbat med försäljning av mobilabonnemang , elhandel , insamlingar , larm eller liknande produkter med goda resultat.
Du kommer ansvara för att teamet i Norrköping uppnår sina mål och att det är god sammanhållning i laget.
Kraven vi ställer:
Du är en "People person" som kommer överens med alla och har en hög energi som kan inspirera kollegor.
Ansvarstagande person som alltid kommer i tid och inte sjukanmäler sig i onödan
Klarar av att sälja produkten och visa vägen när det är tufft för teamet
Du är alltid positiv och tar inte med dig privata problem till jobbet
Du har B-Körkort
Vad vi erbjuder
30 000kr Garantilön
300kr per sälj som teamet gör
1000kr per sälj på egen försäljning
Om arbetsplatsen
09.00 - 18.00 (Räkna med varierande restider)
Vi utgår från Norrköping men jobbar även i närliggande orter (Upp till 1 timme bort)
9924928