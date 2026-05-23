Interim Controller - Tidaholm

2026-05-23


Vi söker en controller för ett konsultuppdrag till kund i Tidaholm.
Uppdraget omfattar ett temporärt behov av en investeringscontroller på 50 %, med möjlighet till utökad omfattning under vissa perioder vid behov.
Du kommer att tillhöra verksamhetens kunniga controllerteam inom enheten för ekonomi och verksamhetsstyrning. Enheten ansvarar för övergripande arbete inom redovisning, finansiering, budget, uppföljning och upphandling.

Dina arbetsuppgifter
Som investeringscontroller ansvarar du för att leda övergripande ekonomiprocesser samt ge stöd till chefer och projektledare genom analyser och kvalitetssäkring av rapporter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:

Ansvara för framtagande av projektbudgetar, kalkyler, prognoser och verksamhetsplanering

Ansvara för löpande uppföljning genom analys av ekonomiskt utfall och nyckeltal

Leda arbetet med statusrapportering för projekt

Ta fram investeringskalkyler och genomföra ekonomisk granskning av beslutsunderlag

Driva arbete inom ramen för verksamhetens processer, riktlinjer och policys

Driva verksamhetsutveckling inom ekonomi- och verksamhetsstyrning

Leda utbildningsinsatser inom exempelvis prognosarbete, investeringsprocess och verksamhetssystem

Bidra både strategiskt och operativt i ekonomiarbetet

Ge proaktivt stöd till chefer och projektledare

Vi söker dig som
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är van att driva och leda komplext controllerarbete. Du arbetar självständigt och har god förmåga att se helheter i komplexa sammanhang, samtidigt som du kan fördjupa dig i detaljer när det behövs.
Du är analytisk, initiativtagande och har en god kommunikativ förmåga. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift och har lätt för att samarbeta med personer på olika nivåer i organisationen. Du delar gärna med dig av din kunskap och bidrar till gemensamma resultat.
Du har också:

Minst treårig ekonomiutbildning på högskolenivå eller motsvarande

Erfarenhet från offentlig sektor, politiskt styrd organisation, kommunal sektor eller primärkommun

Erfarenhet av kvalificerat controllerarbete inom offentlig sektor, samhällsbyggnad, entreprenad eller komplexa investeringsprojekt

Mycket goda kunskaper i Officepaketet

Förmåga att arbeta självständigt och fatta beslut inom uppdragets ram

Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift

Erfarenhet av att driva utveckling och förbättring av processer

Erfarenhet och god kunskap inom BI-system (Meriternade)

Välkommen med ansökan!

