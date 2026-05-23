Interim Controller - Tidaholm
Newr AB / Controllerjobb / Tidaholm Visa alla controllerjobb i Tidaholm
2026-05-23
, Falköping
, Hjo
, Skövde
, Tibro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Newr AB i Tidaholm
, Skövde
, Haninge
, Jönköping
, Vårgårda
eller i hela Sverige
Vi söker en controller för ett konsultuppdrag till kund i Tidaholm.
Uppdraget omfattar ett temporärt behov av en investeringscontroller på 50 %, med möjlighet till utökad omfattning under vissa perioder vid behov.
Du kommer att tillhöra verksamhetens kunniga controllerteam inom enheten för ekonomi och verksamhetsstyrning. Enheten ansvarar för övergripande arbete inom redovisning, finansiering, budget, uppföljning och upphandling.Publiceringsdatum2026-05-23Dina arbetsuppgifter
Som investeringscontroller ansvarar du för att leda övergripande ekonomiprocesser samt ge stöd till chefer och projektledare genom analyser och kvalitetssäkring av rapporter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
Ansvara för framtagande av projektbudgetar, kalkyler, prognoser och verksamhetsplanering
Ansvara för löpande uppföljning genom analys av ekonomiskt utfall och nyckeltal
Leda arbetet med statusrapportering för projekt
Ta fram investeringskalkyler och genomföra ekonomisk granskning av beslutsunderlag
Driva arbete inom ramen för verksamhetens processer, riktlinjer och policys
Driva verksamhetsutveckling inom ekonomi- och verksamhetsstyrning
Leda utbildningsinsatser inom exempelvis prognosarbete, investeringsprocess och verksamhetssystem
Bidra både strategiskt och operativt i ekonomiarbetet
Ge proaktivt stöd till chefer och projektledare
Vi söker dig som
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är van att driva och leda komplext controllerarbete. Du arbetar självständigt och har god förmåga att se helheter i komplexa sammanhang, samtidigt som du kan fördjupa dig i detaljer när det behövs.
Du är analytisk, initiativtagande och har en god kommunikativ förmåga. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift och har lätt för att samarbeta med personer på olika nivåer i organisationen. Du delar gärna med dig av din kunskap och bidrar till gemensamma resultat.
Du har också:
Minst treårig ekonomiutbildning på högskolenivå eller motsvarande
Erfarenhet från offentlig sektor, politiskt styrd organisation, kommunal sektor eller primärkommun
Erfarenhet av kvalificerat controllerarbete inom offentlig sektor, samhällsbyggnad, entreprenad eller komplexa investeringsprojekt
Mycket goda kunskaper i Officepaketet
Förmåga att arbeta självständigt och fatta beslut inom uppdragets ram
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Erfarenhet av att driva utveckling och förbättring av processer
Erfarenhet och god kunskap inom BI-system (Meriternade)
Välkommen med ansökan! Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9924927