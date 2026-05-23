Vi söker badvakt
2026-05-23
Om Lammhults badet
Lammhultsbadet ägs av Växjö kommun och är ett uppskattat utomhusbad för barn, ungdomar och familjer i området. Badet ligger cirka 30 minuter från Växjö och är en viktig mötesplats för samhället. Mer information finns på Växjö kommuns hemsida
Om tjänsten - Badvakt
Vi söker extra medarbetare som kan arbeta dag och helger.
Tjänsten gäller juni-aug
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Livräddning och att agera snabbt och korrekt vid incidenter i och omkring bassängerna
• Aktiv övervakning av bassängen
• Informera och vägleda besökare
• Bidra till ett gott arbetsklimat och samarbeta med kollegor

Kvalifikationer
Minst 18 år
Utbildning i livräddning och första hjälpen- (HLR)
Guldbojen (simmärke framtagen av Livräddningssällskapet utbildning och simkunnighet)
Registerutdrag
Referens
God samarbetsförmåga och positiv inställning
Meriterande
Tidigare arbete på Lammhultsbadet
Boende i Lammhult eller lokal anknytning

Så ansöker du
9924924