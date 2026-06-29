Städare i Sotenäs/Tanum kommun
TH Recruitment AB / Städarjobb / Sotenäs Visa alla städarjobb i Sotenäs
2026-06-29
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Städare sökes till Sotenäs/Tanum, start omgående!
Är du noggrann, pålitlig och gillar när det är rent och fint? Då kan det här vara jobbet för dig! Vi söker nu städare till vår kund för uppdrag i Sotenäs och Tanum kommun.
Som städare hos oss kommer dina arbetsuppgifter bland annat innebära:
• Golvvård, dammtorkning och allmän städning av lokaler
• Tömning av papperskorgar och påfyllning av förbrukningsmaterial
• Fönsterputs vid behov
• Att hålla koll på och rapportera om något behöver extra åtgärdas
Vi tror att du som söker är en person som tar ansvar, håller vad du lovar och inte är rädd för att kavla upp armarna. Tidigare erfarenhet av städ är meriterande men inget krav, vi lägger stor vikt vid inställning och pålitlighet.
Tjänsten är en timanställning med flexibla arbetstider, och du blir en del av vår bemanningspool vilket innebär att du kan få fler uppdrag hos oss framöver om det klickar.
Lön: 175kr i timmen.
Låter det som något för dig? Vänta inte – sök redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare TH Recruitment AB
(org.nr 559429-9967) Arbetsplats
Rekrytat Jobbnummer
9983580