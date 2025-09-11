Städare / Cleaner
2025-09-11
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
, Uppsala
DFP Städ utökar sin verksamhet i Norra och centrala Stockholm och söker nu timanställda - Perfekt för dig som studerar eller har ett annat arbete!
Vill du arbeta för ett företag som kombinerar renlighet med hållbarhet? Då är DFP Städ rätt arbetsplats för dig! Vi är en del av Din Företagspartner och letar nu efter miljömedvetna och engagerade medarbetare i Norra och centrala Stockholm som vill vara med och göra skillnad.Publiceringsdatum2025-09-11Om företaget
DFP Städ / Din Företagspartner är en ekonomisk förening och ett socialt företag med fokus på samhällsnytta, hållbarhet och personlig utveckling. Vi erbjuder allt inom hushållsnära tjänster och har en specialisering inom grön städning. Våra städprodukter tillverkas internt, helt utan kemikalier, och med hjälp av ångteknik tar vi bort 99,9 % av hushållsbakterier.
Våra medarbetare är en mångfacetterad grupp, inklusive utbytesstudenter som vill förbättra sin svenska, socialisera och tjäna extra pengar i en inkluderande miljö.
Om rollen
Som timanställd hos oss i Norra och centrala Stockholm kommer du att:
Utföra grön och hållbar städning samt hushållsnära tjänster hemma hos privatpersoner och kontor
Arbeta flexibla timmar anpassade efter dina och kundernas behov.
Vara en del av ett team som värdesätter kvalitet och hållbarhet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är noggrann, pålitlig och har ett öga för detaljer.
Delar vårt engagemang för hållbarhet och miljöansvar.
Har tidigare erfarenhet av hemstädning i Sverige (krav).
Behärskar svenska eller engelska flytande (krav).
Har SL-kort (krav).
Kan fler språk (meriterande).
Har körkort och/eller egen bil (meriterande).
Kan arbeta både självständigt och i grupp.
Vad erbjuder vi?
Flexibla arbetstider - perfekt för dig som studerar eller har andra åtaganden.
En inkluderande arbetsmiljö där vi prioriterar din personliga utveckling.
Möjlighet att bidra till ett hållbart samhälle.
Konkurrenskraftig lön och chans till vidareutveckling.
Exempel på tjänster vi erbjuder i Norra Stockholm:
Veckostädning
Städning varannan vecka
Storstädning
Flyttstädning
Fönsterputs
KontorsstädningSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Ladda upp ditt CV och ett kort personligt brev. Berätta varför du vill bli en del av vårt team och vad du kan bidra med.
Ansökningsfrist:
Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Frågor?
Skicka ett meddelande genom dfp-stad.fly.dev/#kontakta-oss.
DFP Städ is expanding its operations in Northern and Central Stockholm and is now hiring part-time employees - Perfect for students or those with another job!
Do you want to work for a company that combines cleanliness with sustainability? Then DFP Städ is the right workplace for you! We are part of Din Företagspartner and are now looking for environmentally conscious and dedicated team members in Northern and Central Stockholm who want to make a difference.
About us
DFP Städ / Din Företagspartner is a NGO and social enterprise with a focus on community benefit, sustainability, and personal development. We provide a wide range of household services and specialize in green and sustainable cleaning. Our cleaning products are produced in-house, completely free from chemicals, and with the help of steam technology we eliminate 99.9% of household bacteria.
Our team is diverse, including exchange students who want to improve their Swedish, socialize, and earn extra income in an inclusive environment.
About the role
As a part-time employee with us in Northern and Central Stockholm, you will:
Perform green and sustainable cleaning as well as household services in private homes and offices.
Work flexible hours adapted to your and the clients' needs.
Be part of a team that values quality and sustainability.
Who are we looking for?
We are looking for someone who:
Is thorough, reliable, and has an eye for detail.
Shares our commitment to sustainability and environmental responsibility.
Has previous experience in home cleaning in Sweden (required).
Speaks Swedish or English fluently (required).
Holds an SL travel card (required).
Speaks additional languages (merit).
Has a driver's license and/or access to a car (merit).
Can work independently as well as in a team.
What we offer
Flexible working hours - perfect for students or those with other commitments.
An inclusive work environment where we prioritize your personal development.
The opportunity to contribute to a more sustainable society.
Competitive pay and opportunities for further development.
Examples of services we provide in Northern and Central Stockholm:
Weekly cleaning
Bi-weekly cleaning
Deep cleaning
Move-out cleaning
Window cleaning
Office cleaning
Application
Does this sound like something for you? Upload your CV and a short personal letter. Tell us why you want to join our team and what you can contribute with.
Application deadline:
We recruit continuously, so send in your application as soon as possible!
Questions?
Send a message via dfp-stad.fly.dev/#kontakta-oss.
