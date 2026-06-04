Glöm tråkig assistans! Jag söker en kognitiv superhjälte
Omsorg Assistans 1 AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Boxholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Boxholm
2026-06-04
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JAG DRIVER – DU ÄR MINA VERKTYG
Jag är helt sängliggandes, men det är jag som driver min assistans och min vardag. Du blir mina förlängda armar och ben, i en värld där jag håller i taktpinnen.
Arbetet är till stor del socialt. Vi pratar, reflekterar och navigerar vardagen ihop. När livet bjuder på en plottwist, är det du som står för lugnet.
KRAV: SOCIAL FINGERTOPPSKÄNSLA
Det här är avgörande för att vår vardag ska fungera.
• Du är mitt kognitiva ankare.
• Jag söker en klippa som kan navigera mitt mående med ett leende – utan att jag behöver rita en karta eller manual för varje steg.
• Du behåller ditt lugn och din struktur.
• Flytande svenska är ett krav för våra djupa samtal och reflektioner.
• Jag behöver att du behärskar ett lågaffektivt bemötande, där du möter min intensitet med stabilitet. Du klarar att hålla i den röda tråden, även när jag själv tappar den.
VARFÖR SKA DU JOBBA HÄR?
För att det är det mest levande jobb du kan hitta! Vi jobbar enligt IBIC, men med stil. Du får eget vilorum, grymt kaffe, och en arbetsplats där vi skrattar mer än vi gråter. Kreativiteten flödar från sängkanten, och du älskar ett hem som lever.
VAR: Boxholm (5 min från pendeln ).
VEM: Du är djurvän, då jag har katt. Du är stabil, orädd och har stenkoll på sociala koder!
Vem söker vi?
Du har ett stort hjärta och ett lugnt och empatiskt sätt. Du är lyhörd, kan ta egna initiativ och tycker om att skapa trivsel i hemmet. Personkemin är viktig, så vi söker dig som är positiv, tålmodig och som ser fram emot att bli en betydelsefull del av vår kunds liv. Du gillar att laga mat.
Erfarenhet av personlig assistans eller liknande arbete är ett plus, men det viktigaste är att du är engagerad och trygg i din roll.
Vad du kan förvänta dig av jobbet
Hos vår kund får du en meningsfull arbetsplats där ni tillsammans skapar en trivsam och trygg miljö. Här får du möjligheten att göra stor skillnad i en annan människas vardag.
Vill du vara en del av vår kunds liv och skapa en glädjefylld och trygg tillvaro? Då ser vi fram emot att höra från dig!
Tjänstgöringsgrad: heltid/deltid
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse, löper så länge assistansuppdraget varar.
Vilka är vi?
Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna men våra kunderna finns över hela Sverige.
Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans. Vår värdegrund är engagemang, lyhördhet och tillgänglighet.
Att vara anställd hos oss innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag.
Vi begär alltid ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Vänligen kontakta oss för mer information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7855222-2037300". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omsorg Assistans 1 AB
(org.nr 559104-3707), https://omsorgassistans.teamtailor.com
Boxholms station (visa karta
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595 72 BOXHOLM Arbetsplats
Omsorg Assistans Jobbnummer
9948966