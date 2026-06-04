Personlig assistent 75% omgående
Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lycksele Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lycksele
2026-06-04
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, Norsjö
, Vindeln
, Bjurholm
, Åsele
eller i hela Sverige
Familjeassistans söker en personlig assistent på 75 procent till en trevlig grupp i Lycksele. Arbetet innebär såväl personlig omvårdnad som hushållsarbete, städ, tvätt, matlagning etc. Arbetstiderna varierar och omfattar dag, kväll och natt såväl vardag som helg. Tillträde omgående.
Mycket bra löneläge, friskvårdsbidrag utgår och företaget har kollektivavtal tecknat mellan Fremia och Kommunal.
Välkommen med din ansökan, utdrag ur polisens belastningsregister "arbete i hemmet med äldre och personer med funktionshinder" krävs innan anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i
(org.nr 559237-3962), https://assistansakuten.se
903 32 UMEÅ Arbetsplats
Familjeassistans Kontakt
Samordning Rekrytering rekrytering@familjeassistans.se Jobbnummer
9948973