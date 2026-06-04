Personlig assistent 75% omgående

Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lycksele
2026-06-04


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Familjeassistans söker en personlig assistent på 75 procent till en trevlig grupp i Lycksele. Arbetet innebär såväl personlig omvårdnad som hushållsarbete, städ, tvätt, matlagning etc. Arbetstiderna varierar och omfattar dag, kväll och natt såväl vardag som helg. Tillträde omgående.
Mycket bra löneläge, friskvårdsbidrag utgår och företaget har kollektivavtal tecknat mellan Fremia och Kommunal.
Välkommen med din ansökan, utdrag ur polisens belastningsregister "arbete i hemmet med äldre och personer med funktionshinder" krävs innan anställning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
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Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i (org.nr 559237-3962), https://assistansakuten.se
903 32  UMEÅ

Arbetsplats
Familjeassistans

Kontakt
Samordning Rekrytering
rekrytering@familjeassistans.se

Jobbnummer
9948973

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