Städare / Cleaner - Stockholm

Svensk Snabb Service AB / Städarjobb / Stockholm
2026-06-21


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Svensk Snabb Service AB söker engagerade och noggranna städare till vårt växande team.
Vi är ett serviceföretag med kontor i Skärholmen och erbjuder städtjänster till privatpersoner och företag i Stockholmsområdet. Nu söker vi fler medarbetare som vill arbeta med hemstädning, kontorsstädning och flyttstädning.

Publiceringsdatum
2026-06-21

Dina arbetsuppgifter
Hemstädning hos privatkunder
Kontorsstädning
Flyttstädning
Fönsterputsning vid behov
Dammsugning, moppning och rengöring av ytor
Städning av kök, badrum och gemensamma utrymmen
Säkerställa hög kvalitet och god service till kunder

Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarstagande och punktlig
Har god servicekänsla
Kan arbeta självständigt och i grupp
Är flexibel och har en positiv inställning
Har erfarenhet av städning (meriterande men inget krav)
Kan kommunicera på svenska eller engelska

Vi erbjuder
Heltid eller deltid enligt överenskommelse
Trevlig arbetsmiljö
Introduktion och utbildning
Möjlighet till långsiktig anställning
Utvecklingsmöjligheter inom företaget

Arbetsplats
Arbetet utförs hos kunder i Stockholmsområdet.

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kontaktuppgifter. Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: info@sabbstad.se

Arbetsgivare
Svensk Snabb Service AB (org.nr 559528-3580), http://www.snabbstäd.se
Stensätravägen 9 (visa karta)
127 39  SKÄRHOLMEN

Jobbnummer
9971595

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