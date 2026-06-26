Städare
Famora Foods AB / Städarjobb / Uppsala Visa alla städarjobb i Uppsala
2026-06-26
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Famora Foods är ett producerande livsmedelsföretag med egen fabrik och har varit etablerade i Sverige sedan 1987. Att vara ett växande företag med det lilla familjeföretagets anda är viktigt för oss. Vi är ledande inom smaksatta dadlar, men har inte glömt de värderingar som har tagit oss dit vi är i dag - närhet till kunden och närhet till våra medarbetare.
Som person är du serviceinriktad, noggrann och ansvarsfull. Du har god social kompetens och trivs lika bra med självständiga arbetsuppgifter som att tillsammans med kollegor hjälpas åt att lösa en uppgift. Det tillhör vardagen att arbeta under viss tidspress varför du bör trivas med att ha mycket att göra och kan planera ditt arbete.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och värdesätter medarbetare som bidrar till god stämning och hjälpsamhet.
För att förstå instruktioner och kunna kommunicera med dina kollegor är det ett krav att du kan svenska i tal och skrift, ett plus är om du även kan engelska.
Det är även ett krav att du har tidigare erfarenhet av lokalvård.
Utbildning inom städ är meriterande.
Arbetstider mån-fre 7:00-15:30. Lön enligt kollektivavtal och ö.k.
Notera att vi innan anställningens start kommer att göra en kontroll ur belastningsregistret.
Samtliga anställda erbjuds friskvårdsbidrag och tillgång till gym på plats i våra lokaler.
Vi är kollektivanslutna till Livs.
Egen bil och körkort är ett måste då det inte finns kollektivtrafik som går till oss.
Våra nya fräscha lokaler ligger 2 mil norr om Uppsala (ca 10 min på E4:an).
Vi arbetar med löpande urval så var snabb in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
E-post: info@famorafoods.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Famora Foods AB
(org.nr 556469-6184), http://famorafoods.se
Onslunda 33 (visa karta
)
743 93 VATTHOLMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9981894