Städare
Städarjobb / Motala
2026-03-09
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Teknik- och samhällsserviceförvaltningen är en bred och samhällsviktig arbetsplats där många kompetenser samverkar. Här arbetar vi med hela samhällsbyggnadsprocessen - från myndighetsutövning och planering till projektgenomförande, drift och service.
Hos oss finns verksamheter inom miljö och hälsa, bygglov, lantmäteri, projekt, drift, underhåll, vatten och avfall samt städ och måltid. Inom staben finns administration, utvecklingsfrågor och GIS, som stödjer verksamheten och bidrar till samordning, kvalitet och långsiktig utveckling.
Vi arbetar enligt tillitsbaserad styrning och ledning. Det innebär att vi visar förtroende för varandras kompetens, tar ansvar för helheten och samarbetar över verksamhetsgränser. Här får du möjlighet att påverka, utveckla och bidra till en kommun som både medarbetare och Motalabor kan vara stolta över.
Verksamhetsområdet Drift ansvarar för skötsel och drift av alla kommunens anläggningstillgångar, dvs att alla skötselåtgärder planeras efter det behov som finns och den ekonomi som är tilldelad. Verksamhetsområdet ansvarar också för akuta insatser vid behov för att säkerställa att anläggningarna fungerar på daglig basis. I ansvaret ligger också utförande av städning i alla kommunens lokaler.
I vår enhet ansvarar vi för daglig städning och periodisk underhåll så som storstädning, golvvård och fönsterputsning.
Vi städar övervägande i skolor och förskolor. Vi strävar efter en trivsam arbetsmiljö för alla.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Du kommer att städa på Österstadskola och en del som ett vikariestöd på andra objekt.
Städning sker under dagtid.Kvalifikationer
Du organiserar och planerar ditt arbete väl, arbetar enligt en tydlig process där du slutför det du påbörjat. Du sätter upp tidsramar och håller deadlines.
Du har goda kunskaper i svenska, både i språk och skrift.
Du behöver ha körkort och egen bil.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310807". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala kommun
(org.nr 212000-2817) Arbetsplats
Motala kommun, Städ 2 Kontakt
Enhetschef
Inga Loponen inga.loponen@motala.se 0141 22 50 82 Jobbnummer
9783720