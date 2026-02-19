Städare
Clean Företagsstäd i Sjuhärad AB / Städarjobb / Borås Visa alla städarjobb i Borås
2026-02-19
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clean Företagsstäd i Sjuhärad AB i Borås
Är du pålitlig, noggrann, social och trevlig? Tycker du om att arbeta både i team och självständigt?
Har du dessutom ett öga för detaljer och gillar att ha det rent och snyggt omkring dig kanske just du är vår nya kollega?
Clean Företagsstäd i Sjuhärad AB, som utgår från Borås, söker ny kollegor som kan och vill börja jobba ... NU!
Arbetsuppgifter: Vi städar både hos privatkunder och på företag. Dessutom utför vi såväl byggstäd som flyttstäd och trappstäd.
Arbetstider: Våra arbetstider är förlagda från klockan 06.00 på vardagar (ibland kan det behövas att man jobbar på kvällstid/helger).
Vilka är vi på Clean Företagsstäd i Sjuhärad AB?
Vi är ett väletablerat städföretag med kollektivavtal. Därför får du bland annat reglerad semester, lön som följer kollektivavtalets regler, möjlighet till intern utbildning samt alla övriga rättigheter du som anställd har rätt till. Vårt kontor ligger på Getängsvägen i Borås och vi jobbar både i själva Borås samt på orterna runt omkring. För oss är det viktigt med noggrannhet och vi strävar alltid efter att ge våra kunder städning av bästa kvalitet.
Vill du utvecklas tillsammans med oss?
Vi är ett antal härliga kollegor som ställer upp för varandra och alltid gör vårt bästa.
Är du den vi söker?
Du som söker det här jobbet ska förutom de egenskaper vi nämnde här ovan även ha körkort för manuell bil. Du måste kunna tala och skriva Svenska.
När du skickar in ditt cv och personliga brev till: jobb@cleanforetagsstad.se
vill vi också att du bifogar en bra referens samt utdrag ur belastningsregistret (ansökningar som inte uppfyller våra krav kommer vi inte att behandla).
Anställningen är på 50 - 75 %.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: jobb@cleanforetagsstad.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Clean Företagsstäd i Sjuhärad AB
(org.nr 559176-4559)
Getängsvägen 24 A (visa karta
)
504 68 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9753318