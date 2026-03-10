Städare (100%)

Housekeeping Långedrag AB / Städarjobb / Göteborg
2026-03-10


Städföretag Housekeeping Långedrag AB växer och söker nya kollegor.
Vi erbjuder heltidsjobb (100%). Vi jobbar Mån - Fre.
Gillar du att städa, vill ha tillsvidare anställning med fast schemat, fint kontor, bra och stöttande team, fast månadslön och stabilitet, då är det här jobbet för dig!
Om du talar svenska eller engelska och har erfarenhet av hemstädning ansök genom att skicka ditt CV till jobb@langehouse.se.
OBS! Körkort behövs ej

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: jobb@langehouse.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job application".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Housekeeping Långedrag AB (org.nr 559156-4355)

Jobbnummer
9789152

