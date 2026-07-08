Städare - Heltid
Hirely AB / Städarjobb / Västerås Visa alla städarjobb i Västerås
2026-07-08
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Vi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, en städare för heltidsarbete i Västerås. Det här är en roll för dig som trivs med praktiskt arbete, är noggrann och vill bidra till rena, trivsamma och välskötta miljöer.
Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor för att säkerställa att lokaler håller en hög standard när det gäller renlighet, hygien och ordning.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan variera, men innefattar bland annat:
Städning av kontor, verksamhetslokaler och gemensamma utrymmen
Rengöring av kök, toaletter och andra sanitetsutrymmen
Dammsugning, moppning och avtorkning av ytor
Påfyllning av förbrukningsmaterial
Hantering och skötsel av städutrustning
Säkerställa att arbetet utförs enligt kvalitets- och hygienrutiner
Bidra till en ren, trygg och trivsam miljö för kunder och medarbetareKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Trivs med ett praktiskt och fysiskt arbete
Är ansvarstagande och kan arbeta självständigt
Har god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt
Kan planera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt
Tidigare erfarenhet är inte ett krav – vi lägger stor vikt vid din inställning, arbetsmoral och vilja att göra ett bra arbete.
Meriterande
Erfarenhet av städ- eller lokalvårdsarbete
Kunskap om olika städmetoder och städmaskiner
Körkort B
Erfarenhet av arbete enligt kvalitetsrutiner inom lokalvård
Om anställningen
Heltid
Placering i Västerås
Arbetstider enligt schema
Start enligt överenskommelse
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
722 12 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Talentry Jobbnummer
9996122