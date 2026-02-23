Städ (omgående och sommar)
2026-02-23
, Fagersta
, Norberg
, Surahammar
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wg Hotelldrift AB i Skinnskatteberg
Vill du jobba i en fantastisk miljö tillsammans med härliga kollegor?
Vi söker en kollega fast anställning med start omgående samt kollegor till sommaren.
På Färna Herrgård & Spa har vi skapat en plats som gästerna längtar tillbaka till - tack vare vårt prisbelönta kök, vårt rogivande spa och ett hållbarhetsarbete i absolut framkant. Vi är dessutom extra stolta över att ha tilldelats pris för vårt hållbarhetsarbete under 2025.
Nu söker vi dig som vill arbeta med hotellstädning i en unik miljö där vi kombinerar hög kvalitet med arbetsglädje. Vi söker personal för start omgående (eller enligt överenskommelse), samt personal inför sommaren med god chans till att jobba extra under hösten.
Skicka en snabb intresseanmälan till oss redan idag - du hittar kontaktuppgifterna längre ner i annonsen!
Vad innebär jobbet?
Som en del av vårt städteam ansvarar du för den dagliga städningen av hotellrum och allmänna ytor - alltid med känsla för detaljer och kvalitet. Ditt jobb gör stor skillnad för gästupplevelsen, och vi lägger stort värde i att du är noggrann, positiv och tar ansvar.
Vem söker vi?
Vi söker dig med en härlig attityd och personlighet med erfarenhet av städning.
Vi vill att du:
Är ansvarsfull, noggrann och gillar att jobba fysiskt
Har lätt för att samarbeta och sprider glädje runt dig
Bidra till en positiv arbetsmiljö och har kul på jobbet
Tidigare erfarenhet från hotell är meriterande men inte ett krav. Du ska dock ha erfarenhet av städning.
Praktiskt:
Tjänsten är en tillsvidare deltidsanställning (50-75% efter överenskommelse) med start omgående (provanställning 6 mån)
Vi söker även kollegor till sommaren
Arbetstiderna är varierande: både vardagar och helger. Enbart morgon/fm pass
Körkort och tillgång till bil krävs (det går ingen kollektivtrafik till oss)
Vi erbjuder:
Arbete i en fantastisk miljö - Vår vackra herrgård ligger mitt i naturen, ca 40 min från Västerås
Ett glatt team som stöttar varandra
Gratis tillgång till gym och träningspass
Lön enligt överenskommelse och kollektivavtal (HRF/Visita)
Förmåner såsom friskvårdsbidrag, personalaktiviteter, utvecklingsmöjligheter m.m. (för tillsvidareanställda)
Om Färna Herrgård & Spa
Besök vår hemsida för att se hur vår vackra herrgård och hur din nästa arbetsplats kan se ut: www.farnaherrgard.se
Färna är en plats att njuta av, oavsett om du är här på en romantisk weekend, dagspa eller en konferens. Herrgården är del av ett gammalt järnbruk från 1600-talet och här har drivits både järn- och skogsbruk. Här kan du verkligen uppleva kontrasten mellan de vackra herrgårdssalongerna och bergslagsnaturen. Att kunna bjuda på mat lagad på råvaror från oss och våra nära bönder känns speciellt, nästan lika speciellt känns det att efter en tur i svampskogen kunna sjunka ned i ett varmt bad under bar himmel.
Många gäster väljer att återkomma gång på gång, vilket vi är väldigt glada för, vi har en hög gästnöjdhet vilket betyder allt för oss. Vårt främsta uppdrag är att se till gästens bästa och leverera en upplevelse som överträffar dennes förväntningar. Där spelar Du och alla andra kollegor huvudrollen.
Vi arbetar dagligen utifrån vår värdegrund "VÄNN";
Värdskap - Kärlek till våra gäster i allt vi gör
Äkta - Ärliga i vad vi gör, erbjuder och i vårt bemötande
Naturnära - Högt fokus på närodlat, naturupplevelser, att vi verkar i och tar hand om naturen
Nyfikenhet - Nyfikna på varandra, gästen, företaget och på framtiden. Skapa en unik gästresa, från bokning till nästa bokning
Låter det intressant?
Det är enkelt att söka. Skicka en enkel intresseanmälan i ett mejl till: Fredrik@farnaherrgard.se
Du får gärna skicka med CV och berätta om dig och vad du gör så ökar möjligheten att du får komma på intervju. Vi rekryterar löpande så länge annonsen finns kvar.
Varmt välkommen till oss på Färna Herrgård & Spa - vi ser fram emot att höra från dig!
Med vänlig hälsning
//Fredrik Bertlin, Hotellchef Så ansöker du
