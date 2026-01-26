Städ och renhållning

Hej! Vi söker efter en driven och engagerad person med körkort B för att ansluta sig till vårt team! Som städare /låkalvårdare kommer du at vara ansvarig för renlighet på många olika platser, kör säkert, kommunicera, arbeta ensam och sammarbeta. Du ska träffa vänliga och hjälpsamma lagkamrater. Viktigt: Observera att vi endast kommer att behandla ansökningar från personer som har körkort. Om du inte har körkort B, kommer din ansökan inte att behandlas. Skicka din ansökan, inklusive CV och personligt brev till butrimesnieguole@gmail.com