Städ och renhållning

Fresh Solution i Linköping AB / Städarjobb / Linköping
2026-01-26


Hej!
Vi söker efter en driven och engagerad person med körkort B för att ansluta sig till vårt team!
Som städare /låkalvårdare kommer du at vara ansvarig för renlighet på många olika platser, kör säkert, kommunicera, arbeta ensam och sammarbeta. Du ska träffa vänliga och hjälpsamma lagkamrater.
Viktigt:
Observera att vi endast kommer att behandla ansökningar från personer som har körkort. Om du inte har körkort B, kommer din ansökan inte att behandlas.
Skicka din ansökan, inklusive CV och personligt brev till
butrimesnieguole@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
intervju
E-post: butrimesnieguole@gmail.com

Arbetsgivare
Fresh Solution i Linköping AB (org.nr 559079-3922)
Snickaregatan 11 (visa karta)
581 04  LINKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9705774

