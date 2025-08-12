städ och renhållning
2025-08-12
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Gå med I vårt team!
Vi söker pålitliga, noggranna med körkort personer till vårt städföretag. Som en värdefull medlem i vårt team kommer du att spela en avgörande roll i att leverera exceptionella städtjänster till våra kunder. Om du är motiverad och har ett starkt öga för detaljer och ett engagemang för kvalitet, vänligen skicka in din ansökan, inklusive ditt CV och en kort presentation.
We are seeking reliable, detail-oriented , having driving licence individuals to join our cleaning company. As a valued member of our team, you will play crucial role in delivering exceptional cleaning services to our clients. If you are a motivated and having strong attention to detail and commitment to quality, please, submit your application, including your resume and a brief introduction
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: butrimesnieguole@gmail.com Arbetsgivare Fresh Solution i Linköping AB
(org.nr 559079-3922)
581 04 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9453738