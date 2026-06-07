Produktionstekniker med logistikfokus till fordonsbolag i Skövde
Friday Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Skövde Visa alla maskiningenjörsjobb i Skövde
2026-06-07
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Är du en produktionstekniker eller logistikutvecklare som brinner för flödeseffektivisering, kapacitetsutveckling och smarta logistiklösningar? Vill du arbeta i en verksamhet där du får kombinera teknik, supply chain och verksamhetsutveckling samtidigt som du bidrar till framtidens motorplattformar? Då kan detta vara rollen för dig!
OM TJÄNSTEN:Som produktionstekniker med inriktning logistik blir du en del av ett tvärfunktionellt team inom Supply Chain som arbetar med att utveckla, förbättra och framtidssäkra logistikflöden kopplade till företagets motorproduktion. Teamet består av produktionstekniker, logistikingenjörer, office-tekniker och förpackningstekniker som tillsammans driver utvecklingen av logistikflöden kopplade till produktionen.
Avdelningen står inför flera strategiskt viktiga projekt med fokus på kapacitet, kostnadseffektivitet och framtida logistiklösningar. För att möta det ökade behovet söker teamet nu förstärkning i form av en produktionstekniker som kan bidra både operativt och långsiktigt.
Du kommer att arbeta nära projektledare och andra tekniska funktioner för att säkerställa att logistiken stödjer verksamhetens mål och framtida behov. Rollen erbjuder en varierad vardag där du får kombinera praktiskt förbättringsarbete med utvecklingsprojekt inom supply chain, kapacitetsutveckling och automation.
Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, kunskapsdelning och positiv energi är viktiga framgångsfaktorer. Din arbetsplats finns i Skövde, där du blir en del av en verksamhet som spelar en central roll i utvecklingen av framtidens drivlinor och motorplattformar.
Rollen innebär en kombination av operativt arbete nära verksamheten och analytiskt arbete med utveckling av logistik- och produktionsflöden.
ARBETSUPPGIFTER:I rollen kommer du att arbeta med utveckling och optimering av interna logistikflöden för att säkerställa hög kapacitet, kostnadseffektivitet och leveranssäkerhet. Du driver och deltar i projekt som utvecklar verksamhetens logistiklösningar och arbetssätt.
Du kommer också att:
Identifiera och genomföra förbättringar inom materialflöden och supply chain-processer
Delta i kapacitets- och effektiviseringsprojekt kopplade till produktion och logistik
Utvärdera och implementera logistiklösningar för verksamhetens långsiktiga behov
Arbeta med kravställning och specifikationer kopplade till automations- och logistikutrustning
Samverka med projektledare, produktion, teknikfunktioner och externa leverantörer
Bidra till utvecklingen av framtida automationslösningar och effektivare arbetssätt
Följa upp och analysera logistikrelaterade nyckeltal
Stödja verksamheten i frågor kopplade till logistik, materialhantering och produktionsflöden
VI SÖKER DIG SOM:Har minst 2 års erfarenhet som produktionstekniker, logistikutvecklare eller från en liknande roll inom tillverkande industri
Har god förståelse för flödeseffektivisering, kapacitetsarbete och verksamhetsutveckling inom produktion eller logistik
Är flytande i svenska och engelska i tal och skrift då rollen innebär många kontaktytor både internt och externt
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Automationslösningar inom industri eller logistik
Kravställning och specifikation av teknisk utrustning, exempelvis PLC-relaterade lösningar
SAP eller andra affärs- och logistiksystem
Projektarbete i större industriverksamheter
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday och arbeta som konsult ute hos vår kund. Eventuellt finns möjlighet till övergång och direktanställning hos vår kund på sikt.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid, 100%
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Skövde
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Skövde (visa karta
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541 34 SKÖVDE Jobbnummer
9951094