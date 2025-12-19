Stabsofficer till genomförandeavdelningen
2025-12-19
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
Stabsofficer till genomförandeavdelningen vid MSS stab i Kvarn
Vill du vara en medarbetare vid Markstridsskolans stab genomförandeavdelning i Kvarn och vara en del i att leda och samordna Markstridsskolans verksamhet?
Markstridsskolans (MSS) roll är att tillsammans med övriga delar av armén skapa förutsättningar för att markstridsförbanden skall kunna lösa sina tilldelade uppgifter på bästa sätt nationellt såväl som internationellt. MSS löser även uppgifter för hela Försvarsmakten såsom utveckling och anskaffning av soldatburen utrustning, eldhandvapen och understödsvapen. Inom ramen för detta utbildar Markstridsskolan Försvarsmaktens blivande chefer med hjälp av avancerade utbildningsanläggningar och med en gedigen kunskap.
Markstridsskolan söker en yrkesofficer som vill tjänstgöra vid MSS stab genomförandeavdelning i Kvarn.
Markstridsskolan är organiserad med en stab, utvecklingsenhet, utbildningsenhet, träningsenhet samt 1.Divisonens kaderstab. MSS verksamhet bedrivs både i Skövde och i Kvarn.
MSS stab består av ca 29 medarbetare och är indelad i sju avdelningar under ledning av stabschef.
Befattningen är placerad vid MSS stab genomförandeavdelning som har personal både i Skövde samt Kvarn.
Vid genomförandeavdelningen i Skövde finns chef, stabsofficer, trafiksäkerhetschef, administratör och IT-chef. I Kvarn finns verksamhetssäkerhetsofficer, administratör samt den lediga befattningen som stabsofficer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som stabsofficer vid genomförandeavdelningen kommer du att arbeta både självständigt, genom att leda beredningar inom staben, och/eller i tillfälligt sammansatta arbetsgrupper inom MSS. Verksamheten kommer att vara av skiftande karaktär samt omfattning, där ett flexibelt förhållningssätt och uppgiftsanpassning är en förutsättning för att uppnå förväntade resultat. Befattningen som stabsofficer omfattar även uppgifterna att stödja säkerhetsavdelningen vid MSS stab som biträdande säkerhetschef i Kvarn samt kunna ingå i övningsledning vid övningar.Publiceringsdatum2025-12-19Kvalifikationer
• Yrkesofficer SO7 - OF2.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på Svenska och engelska.
• God datorvana i Försvarsmaktens IT-system.
• B-körkort, manuellt växlad.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en god social förmåga och som trivs i en arbetsmiljö med framåtanda. Du är prestigelös och trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du är strukturerad samt lösningsorienterad och finner vägar framåt på eventuella uppkomna problem för att bidra till den
gemensamma verksamheten.Du har lätt att kommunicera med andra internt såväl som externt och känner dig trygg i din
och ditt agerande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande Kvalifikationer
• Erfarenheter av arbete i stab bat/reg nivå.
• Erfarenhet av planering på kort- och långsikt.
• Erfarenhet av genomförandeledning på bat/reg nivå.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Kvarn
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Individuell lönesättning tillämpas
Tjänsten innebär tjänsteresor, kvälls- och helgtjänster samt deltagande under övningar.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla följande:
• CV
• Personligt brev
Beredd komplettera med
• Kopia på relevanta militära intyg
För upplysningar om befattningen
Mj Tomas Bergman C genomförandeavdelningen, 070-862 75 87
För information om rekryteringsprocessen
Victoria Jungert HR-generalist, 070-265-54 69
Fackliga företrädare nås via växeln: 010-82 65 00
Officersförbundet (OFR/O): Peter Edman
Försvarsförbundet (OFR/S): Britt Dahlman
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-15.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Markstridsskolan är en armégemensam skola för utveckling, utbildning och träning av arméns krigsförband. Markstridsskolan utbildar officerare och specialistofficerare, planerar och genomför övningar och tränar krigsförbanden i avancerade stridsträningsanläggningar.
I nära samarbete med arméstaben och övriga förband utvecklar Markstridsskolan typförband, förmågor, metoder och materiel. Inom ramen för hela Försvarsmaktens tillväxt spelar Markstridsskolan en viktig roll i den pågående moderniseringen av armén.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass.
Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Varje tjänst som är tillsvidare inleds med 6 månaders provanställning, så till vida du inte redan är anställd i Försvarsmakten.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9657117