Stabschef till Västerås stad

Vi tar ett historiskt steg och inrättar en permanent och renodlad funktion för stabsledning. Du får möjlighet att forma och leda stadens gemensamma stab med uppdrag att stärka Västerås ledningsförmåga över tid. Här finns chans till en central roll i en komplex organisation, med stort ansvar och stort genomslag.Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Du leder den stadsgemensamma staben och ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av insatser med utgångspunkt i stadsdirektörens beslut. Staben är uppdelad i tio funktioner och du leder respektive funktionsledare inom områden som bland annat säkerhet, personal, kommunikation, logistik, lägesbild och juridik. I uppdraget ingår att utveckla stabens organisation, metodik och att säkerställa att kompetens och bemanning är på rätt nivå över tid. Du driver utvecklingen av utbildnings- och övningsverksamhet kopplad till staben och säkerställer att staden är robust och uthållig. Till din hjälp har du en biträdande stabschef som ansvarar för det praktiska arbetet och stabens mötesstruktur.
En viktig del i rollen är att bygga relationer och samverkan med stadens förvaltningar, bolag, kommunalförbund och externa aktörer på såväl regional som nationell nivå.
Din kompetens
Du är en van ledare med flera års erfarenhet av kommunal verksamhet med ansvar för styrning, samordning och strategisk utveckling på hög nivå. Ditt ledarskap präglas av tydlighet, engagemang och stabilitet och du har förmågan att skapa trygghet i de sammanhang du verkar i. Du har erfarenhet av krisberedskap, stabsarbete och totalförsvar.
Din erfarenhet gör dig skicklig på att arbeta med samverkande aktörers roller och ansvar inom krisberedskap och civilt försvar. Du kan säkerhetsskydd och lagstiftning kopplat till detta och det är en stor fördel om du har erfarenhet av projektledning och vana att hålla i utbildning och övningar.
Du har lätt för att anpassa dig till olika situationer och för att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att forma något nytt och leda ett uppdrag med hög samhällsnytta. Du verkar i en organisation där ledningsförmåga och samverkan är viktigt och där ditt arbete får stort genomslag. Vi erbjuder en arbetsplats med kompetenta kollegor, goda utvecklingsmöjligheter och ett uppdrag där du verkligen gör skillnad för Västerås framåt.
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer genomföras innan beslut om anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
