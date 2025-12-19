Stabschef till samhällsutvecklingskontoret
Om kommunen
Samhällsutvecklingskontoret består av tre avdelningar och en stab. I staben arbetar sju medarbetare som leds av en stabschef. Stabschefen rapporterar till samhällsutvecklingschefen och ingår i kontorets ledningsgrupp.
Staben har ett samordnande, stödjande och styrande uppdrag för hela samhällsutvecklingskontoret. Det innebär att staben leder och driver kontorsövergripande utredningar, verksamhetsutvecklingsuppdrag och administrativa processer. Staben ger stöd till kontorets verksamheter i arbetet med remisser, enkäter, statistiska underlag, arkivhantering och andra gemensamma processer.
Vidare ansvarar staben för att utveckla och förvalta kontorets projekt- och portföljstyrningsmodeller, målstyrningsarbete och kvalitetsledning. Staben ansvarar även för kontorets styrdokument, informationshanteringsplaner och interna kommunikation, samt fungerar som kontaktpunkt mot kommunledningskontoret i flera stöd- och styrprocesser.
Utöver detta har staben en central och samordnande roll i kommunens hållbarhetsarbete. Stabschefen ansvarar för att leda och samordna det kommunövergripande hållbarhetsarbetet och säkerställa att styrdokument inom området implementeras och följs upp.
Kommunen erbjuder
En spännande och utvecklande roll där du får vara med och forma framtidens samhällsutveckling i Täby.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Som stabschef har du personal-, verksamhets- och budgetansvar för din enhet.
Du leder dina medarbetare på ett sätt som skapar goda förutsättningar för robusta processer, kunskapsdelning och samverkan. Du ansvarar även för kontorets verksamhetsutvecklingsportfölj och de projekt som ingår i den.
I nära dialog med samhällsutvecklingschef och avdelningschefer leder, styr och utvecklar du samhällsutvecklingskontorets arbete. Rollen kräver ett nära och lösningsorienterat samarbete med övriga delar av samhällsutvecklingskontoret, kommunledningskontoret och kommunens övriga verksamhetsområden för att utvecklingen ska bli samordnad, effektiv och långsiktig.Profil
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom relevant område (t ex stads- och samhällsplanering, statsvetenskap, jurist eller liknande)
• Erfarenhet av att arbeta i en politisk styrd organisation
• Relevant arbetslivserfarenhet
• Tidigare chefserfarenhet är meriterande
Du trivs med att arbeta självständigt och tar dig an komplexa frågor med trygghet. Du kommunicerar klart och obehindrat i tal och skrift på svenska, och du bygger relationer på ett naturligt och inkluderande sätt. Du är nyfiken, prestigelös och flexibel när förutsättningarna skiftar.
Du arbetar strukturerat och har förmågan att både planera och följa upp verksamhet med driv och engagemang. Du har god förståelse för målstyrnings- och kvalitetsarbete i en kommunal kontext och ser sambanden mellan processer, utveckling och vardagens verksamhet.
