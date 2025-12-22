Stabschef till Östgötatrafiken
2025-12-22
Stabschef till Östgötatrafiken
Söker du en bred och utvecklande roll där du dagligen får möjlighet att göra skillnad? Östgötatrafiken söker en strategisk och engagerad stabschef med kapacitet att driva och utveckla affärsstödet inom verksamheten.
Östgötatrafiken ägs av Region Östergötland och har uppdraget att leverera en attraktiv och effektiv kollektivtrafik för hela Östergötland. Detta sker i nära samverkan med kommuner, myndigheter, trafikföretag och interna avdelningar.
Som stabschef har du en central position inom organisationen och det övergripande ansvaret för att leda, samordna och utveckla avdelningen Affärsstöd. Avdelningen består av nio professionella medarbetare med ansvar för bland annat HR, inköp, ekonomi, verksamhetsutveckling och kontorsservice.
Välkommen att vara med och forma framtidens resor för invånarna i Östergötland.
Ansvarsområden
I rollen som stabschef leder och utvecklar du Östgötatrafikens gemensamma stödfunktioner. Du säkerställer att avdelningen levererar högkvalitativt stöd till kärnverksamheten och att bolagets interna processer är såväl effektiva som rättssäkra. Du fungerar som VD:s högra hand och bistår i såväl strategiska som operativa frågeställningar.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Personal-, budget- och verksamhetsansvar för avdelningen Affärsstöd.
Driva och utveckla bolagets affärsplan (löpande tre år).
Planering och genomförande av ledningsgruppsmöten, medarbetardagar och chefsmöten, tillsammans med VD.
Processledare för lednings- och myndighetsstöd.
Sammanhållande ansvar för organisationens projektportfölj.
Objektägare och övergripande ansvarig för förvaltningsmodellen.
Hållbarhetsredovisning.
Kris- och beredskapsfrågor.
Övergripande lokalansvar.
Du rapporterar till VD och är en del av ledningsgruppen. Arbetet i ledningsgruppen präglas av ett helhetsperspektiv på gemensamma frågor, vilket innebär att du är engagerad i hela verksamhetens resultat och aktivt bidrar till bolagets utveckling.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du:
Mångårig relevant arbetslivserfarenhet, gärna från liknande roller.
Akademisk utbildning inom exempelvis juridik eller ekonomi.
God kunskap inom HR-området.
Minst fem års aktuell chefserfarenhet med personal-, budget- och arbetsmiljöansvar.
Erfarenhet av politiskt styrd verksamhet.
God administrativ förmåga.
God erfarenhet av ledningsgruppsarbete.
Förmåga att uttrycka dig väl på svenska, i både tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
Deltagit i kvalificerade ledarutvecklingsprogram.
Rollen ställer höga krav på din förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer internt såväl som externt. Du har ett utåtriktat, prestigelöst och utvecklingsorienterat förhållningssätt. Du värdesätter ansvarstagande och arbetar systematiskt med uppföljning mot både ekonomiska och verksamhetsmässiga mål.
Ditt ledarskap är stabilt, modigt och situationsanpassat. Du har förmågan att leda i förändring, ser möjligheter och vågar prova nya arbetssätt. Som skicklig kommunikatör bygger du tillit, motiverar din omgivning och skapar engagemang och delaktighet bland dina medarbetare.Om företaget
AB Östgötatrafiken
Om Östgötatrafiken
Varje dag bidrar Östgötatrafiken till att få vardagen att fungera för hundratusentals östgötar. Inget annat sätt att resa har så många positiva effekter som när vi reser tillsammans. Det bidrar till ett bättre klimat, mindre trängsel och mer jämlika resmöjligheter i vår region. För att kollektivtrafiken ska fortsätta vara det smartaste sättet att resa är vårt utvecklingsfokus avgörande. Vi arbetar målinriktat tillsammans och är övertygade om att en hållbar framtid byggs genom goda samarbeten och genom att ha roligt tillsammans. Läs gärna mer på www.ostgotatrafiken.se.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt med en välkomnande och öppen företagskultur där vi alla trivs och känner delaktighet. Vi arbetar tillsammans för att uppnå bästa möjliga resultat och har höga förväntningar på oss själva och varandra. Vi vet att framgång skapas genom god samverkan och en stimulerande arbetsmiljö.Övrig information
I denna rekrytering samarbetar Östgötatrafiken med Randstad. För mer information, kontakta gärna rekryteringskonsult Lotta Carlsson på 073-075 23 25.
Sista dag att ansöka är 14 januari 2026.
Varmt välkommen med din ansökan. Ersättning
