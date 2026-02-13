Stabschef Finansavdelningen - Eskilstuna
2026-02-13
Fortifikationsverket söker en stabschef till finansavdelningen. Fortifikationsverket är i en stark tillväxt och som fastighetsägare har vi en viktig roll i att stärka Sveriges försvarsförmåga. Finansavdelningens stabsenhet är nyinrättad för att renodla och effektivisera finansavdelningens förmåga att leda, följa upp och samordna avdelningens verksamhet på övergripande nivå. Har du erfarenhet av arbete med finansiell styrning och har god samordnande förmåga, ansök redan idag!
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige.
Din vardag - stärka säkerheten i totalförsvaret
Fortifikationsverket befinner sig i ett starkt expansivt skede med stora investeringsvolymer för att fortsätta utveckla och bygga fastigheter och anläggningar inom försvarssektorn. Finansavdelningen ansvarar för myndighetens strategiska och finansiella styrning och uppföljning av verksamheten samt kvalitetssäkrad och tillförlitlig finansiell redovisning. Vid finansavdelningen finns idag ca 30 medarbetare.
Den nya staben ansvarar för verksamhetsplanering, uppföljning av budgetarbete, analys av ekonomi samt utbildning. Uppgiften för stabschefen är att driva och utveckla stabsenhetens arbete tillsammans med medarbetarna. Personal, budget och verksamhetsansvar ligger inom ramen för tjänsten. Som stabschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp och utgör ett nära stöd till avdelningschefen.
Vad erbjuder du oss?
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning inom område vi bedömer relevant. Du har erfarenhet av en arbetsledande befattning, gärna inom offentlig sektor. Du har erfarenhet av att lösa komplexa frågor med stort mått av samverkan samt erfarenhet av arbete med styrning och uppföljning av verksamhet. Du har flerårig vana av offentlig sektor och god kunskap om svensk statsförvaltning.
Du har ledarkompetens som vi bedömer som tillfredsställande samt goda kunskaper i administrativa IT-stödsystem. Du kommunicerar och uttrycker dig väl både muntligt och skriftligt på svenska. Körkort klass B är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av fortifikatorisk verksamhet.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Du är en lugn ledare som håller struktur och levererar resultat. Du har lätt för att skapa goda relationer med andra människor och agerar professionellt i din vardag då du har god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du har god initiativförmåga, är analytisk, kreativ, administrativt strukturerad och har god problemlösningsförmåga. Vi behöver dig som har högt säkerhetsmedvetande med hög integritet och gott omdöme samt en uttalad drivkraft att vara med och skydda Sveriges säkerhet.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1400 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Eskilstuna eller annan ort enligt överenskommelse. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 20 februari 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi ser framemot din ansökan skriven på svenska. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta Finansdirektör Robert Ihrfors 010-44 45 735 eller rekryteringsspecialist Sonja Sand 010-44 44 983. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Detta är ett heltidsjobb.
Fortifikationsverket
9740704