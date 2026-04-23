Stabsassistenter på 163. Garnisonbataljonen till F 16
Försvarsmakten / Militärjobb / Uppsala Visa alla militärjobb i Uppsala
2026-04-23
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Uppsala
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
F 16 ansvarar för Uppsala garnison och driften av Uppsala flygplats. Flottiljen ansvarar även för bevakningen av det svenska luftrummet dygnet runt, året runt samt leder Flygvapnets stridsflygplan i luften. Du kommer vara en del av en militär organisation under stor förändring och utveckling med anledning av omvärldsläget och Sveriges NATO-medlemskap. F 16 växer och vi söker nu nya kollegor som vill vara med på vår utvecklingsresa!
Om enheten
163.Garnisonsbataljonen består av Logistikkompaniet, Garnisonskompaniet och inom kort även Utbildningskompaniet som tillsammans skapar förutsättningar för hänvisade förband att kunna fokusera på lösandet av huvuduppgift. Bataljonens roll och uppgifter utvecklas i snabb takt för att kunna möta de nya uppgifterna och utmaningar som Sverige och Försvarsmakten står inför.
Bataljonen liksom kompanierna består av den militära professionens alla delar; officerare, soldater och civila. Tillsammans utvecklar vi bataljonen för att möta de uppgifter som ställs till oss.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Garnisonsbataljonens stab, Logistikkompani och Garnisonskompani söker nu en varsin stabsassistent som kommer att vara placerad på respektive del av bataljonen och arbeta nära dess ledning och medarbetare. Som stabsassistent kommer du att ha en nyckelroll och agera som stöd mot närmsta chef. I denna roll får du testa nya saker och både utveckla din kompetens och dig själv som individ. Garnisonsbataljonen är samordnande inom garnisonen vilket innebär att du kommer få möjlighet att bygga ett stort kontaktnät både på och utanför förbandet. Då bataljonen är relativt ny kommer du även att få vara med och påverka samt utveckla rutiner och metoder tillsammans med övriga funktioner på bataljonen.
Då behov finns på olika delar av bataljonenen sker placering utifrån var störst behov finns i dialog med dig som ansökande.
Administration och uppföljning genom exempelvis olika beställningar och bokningar
Administrativt stöd vid besök och evenemang på garnisonen
Stödja med planering, uppföljning av möten och mötesadministration inom bataljonen
Bevaka funktionsbrevlåda genom att besvara och hantera mejl samt gemensam kalender
Redaktör av intranätet Emilia (Sharepoint)
Vara en del av bataljonens ceremonistyrka, skyddsvaktsuppdrag, högvakt och transportstyrka beroende på utbildning och kompetenser
Vara en del av bataljonen i krigsförbandet och ska kunna verka i rollen som stabsassistent.
Inom Försvarsmakten jobbar vi alltid som ett lag. Vår organisation bygger på samarbete, anpassningsförmåga och ett gemensamt ansvar för helheten. Det innebär att vi alla är beredda att stötta varandra, ibland även utanför vår egen kompetens- och komfortzon. Därför kan du som medarbetare ibland komma att ställas inför nya typer av uppgifter. Det är en naturlig del av arbetet i Försvarsmakten som tjänar både myndigheten och medarbetarens utveckling väl, och du kommer aldrig ges en uppgift som du inte får förutsättningarna att klara av.
KRAV
Kvalifikationer
Godkänd värnplikt eller militär grundutbildning senast vid anställningsstart
Goda kunskaper i hantering av olika IT-system
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
B-körkort (manuell)
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är en ansvarsfull person som levererar resultat trots stundtals korta tidsförhållanden. Du behöver vara trygg i dig själv, våga testa nytt men samtidigt ställa följdfrågor och anmäla begränsning vid behov. Som person gillar du att ha ett högt tempo med många olika slags arbetsuppgifter och kontaktytor. Din grundinställning är att vi hjälps åt och löser vår uppgift men även ser över våra rutiner och drar erfarenheter för att ständigt förbättras. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Tidigare erfarenhet av arbete i Försvarsmakten
Tjänstgjort som GSS/T
Stabsassistentutbildning
Skyddsvaktsutbildning
Militära förarbevis
Utbildning i MGGI, RAKEL, TAKTIL H och MGSI
Aktuell erfarenhet från serviceinriktat arbete
Övrigt
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt GSS/K avtal (6 år med möjlighet till förlängning upp till 12 år). Försvarsmakten kan tillämpa sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala. F 16 har även verksamhet på andra orter, vilket kan medföra enstaka tjänsteresor
Arbetstid: I huvudsak dagtid. Kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma vid övningsverksamhet
Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Befattning: Militär
Annat: Hundar förekommer på arbetsplatsen
Upplysningar om befattningen:
Mejl: mailto:f16-garnbat@mil.se
Information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist, Malin Eriksson
Mejl: mailto:F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Eric Masser, tfn 076-011 42 30
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-18. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
751 27 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9871424