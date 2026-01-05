Stabsansvarig till kund i Stockholm
2026-01-05
För vår kunds räkning söker vi just nu en Stabsansvarig till ett större samhällsviktigt infrastrukturprogram inom kollektivtrafik i Stockholm. Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2026-01-26 och pågå till och med 2027-02-01, med möjlighet till förlängning upp till 4 år.
Om uppdragetSom stabsansvarig ingår du i programmets ledningsgrupp och har en central roll i att stödja programledningen inom styrning, uppföljning och samordning. Programmet omfattar flera parallella projekt inom spårbunden kollektivtrafik och syftar till att leverera ny infrastruktur som bidrar till ett attraktivt, tillförlitligt och långsiktigt hållbart transportsystem.
Du ansvarar för att säkerställa ett effektivt arbetssätt inom programmets stabsfunktioner och förser löpande programledningen med underlag, analyser och rapporter avseende status, progress och risker. Rollen innebär även att hantera förändringar i stabsfunktionernas innehåll och arbetssätt över tid.
Exempel på arbetsuppgifter och ansvar* Ingå i programmets ledningsgrupp och rapportera till projektchef* Samordna och utveckla arbetet inom programmets stabsfunktioner* Säkerställa att programmet följer gällande riktlinjer, rutiner och strategier* Arbeta med verksamhetsstyrning, uppföljning och rapportering* Ansvara för framtagande av beslutsunderlag kopplat till genomförande och investeringsprocess* Bidra med kompetens inom kravställning vid upphandling samt uppföljning av leverantörer och entreprenörer* Stödja programmet inom områden som tidplan, kvalitet, risk, krav, miljö, arbetsmiljö, kommunikation, driftsättning och överlämning
Målet med uppdraget är att säkerställa att programmet arbetar effektivt mot uppsatta mål genom tydlig styrning, strukturerad uppföljning och väl underbyggda beslut.
Övrigt:Start: 2026-01-26Slut: 2027-02-01Omfattning: 100%Placering: Stockholm, med möjlighet till upp till 40% distans.Anställningsform: Anställd hos Devotum då kunden inte godkänner underleverantörer i denna process.
Om digVi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Högskoleutbildning minst 4 år, inom relevant område för uppdraget.
Minst 8 års arbetslivserfarenhet av stabsledningsarbete inom anlägggings- och/eller infrastrukturprojekt.
Minst 8 års arbetslivserfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning.
Minst 4 års arbetslivserfarenhet av ledande roll i beställarorganisation för projekt >500 Mkr
Dokumenterad erfarenhet av att ansvara för framtagande av genomförandebeslut eller politisk kommunikation i minste ett projekt med en storlek >500 Mkr.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Minst 4 års arbetslivserfarenhet från arbete i projekt för spårväg eller järnväg.
Dokumenterad ledarskapsutbildning. Styrks med utbildningsbevis som bifogas i anbudet.
Önskade personliga egenskaper:
God samarbetsförmåga
God förmåga att föra samtal inom sakområdet på engelska
Handlingskraftig genom att skapa framdrift med förmåga att leverera
Lösningsinriktad och tar sig an problem med en öppen attityd, bjuder in till dialog och samverkan
Vara kommunikativ och lyhörd.
God förmåga att samarbeta och skapa team, upprätta och bevara relationer
Systematisk och strukturerad, förmåga att skapa förutsättningar för effektiva arbetssätt
Kommunicerar enkelt och tydligt
AnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Corazon Wiksell på 070-586 93 11 eller corazon.wiksell@devotum.se
.
Känn dig trygg som konsult hos DevotumSom konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Så ansöker du
