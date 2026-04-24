Stabil ansvarsfull personlig assistent
Assistansbolaget Hjälpsam / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Arboga Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Arboga
2026-04-24
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistansbolaget Hjälpsam i Arboga
, Eskilstuna
, Västerås
, Knivsta
, Vansbro
eller i hela Sverige
Vi söker nu en stabil och ansvarsfull personlig assistent som vill vara en viktig del vår kunds vardag. Det är viktigt med kontinuitet, trygghet och en person som ser långsiktigt på uppdraget.
Du som söker är lugn, pålitlig och har en positiv inställning. Du behöver vara flexibel, kunna ta egna initiativ och samtidigt respektera mina behov och rutiner. Personlig lämplighet är avgörande.
Arbetsuppgifterna innefattar stöd i vardagliga situationer såsom:
Hjälp i hemmet
Personlig omvårdnad
Följa med på aktiviteter och ärenden
Vara ett tryggt stöd i min dagliga livsföring
Tidigare erfarenhet som personlig assistent är meriterande men inte ett krav - det viktigaste är att vi fungerar bra tillsammans.
Körkort underlättar såklart
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift är ett krav för tjänsten
Arbetstider: dag/kväll/natt/helg kan förekomma även dygnspass
Vi söker även dig som kan arbeta med kort varsel och vid behov
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid frågor kontakta Lena Nordin 0737281166
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med en kort presentation av dig själv och varför du söker tjänsten.
Jag ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
E-post: assistansbolagethjalpsam@outlook.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistansbolaget Hjälpsam
732 32 ARBOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hjälpsam, Assistansbolaget Jobbnummer
9873982