ST-läkare till Vårdcentralen Lomma
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Lomma Visa alla läkarjobb i Lomma
2025-09-26
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Lomma
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är din dröm att bygga långsiktiga patientrelationer och följa patienternas hälsa över tid? Då har du äntligen chansen att söka dig till vår vårdcentral, belägen mitt i vackra Lomma, som drivs av ett team av engagerade kolleger!
Vårdcentralen Lomma har ett brett primärvårdsutbud med cirka 9200 listade patienter och består av 29 entusiastiska medarbetare med ett gott arbetsklimat. Vi är en välbemannad vårdcentral och strävar efter vård med kontinuitet samt teamarbete inom och utanför professionsgränserna. Vi har erfarna distrikts- och sjuksköterskor med egna specialistmottagningar inom bland annat diabetes, äldrevård och astma/KOL. Hos oss arbetar specialistläkare i allmänmedicin, ST-läkare och AT-läkare i en välorganiserad läkarmottagning med undersköterske- och sekreterarstöd. På vårdcentralen arbetar även fysioterapeuter, arbetsterapeut, psykologer och dietist. Vi har också barnavårdscentral.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Nu söker vi en ST-läkare som vill jobba med oss. Vi erbjuder ett stödjande utbildningsklimat med kontinuerlig handledning under din väg mot specialistläkarkompetens.
Hos oss får du möjlighet att följa olika vårdförlopp med komplexa överväganden i nära samarbete med kompetenta medarbetare. Därtill arbetar du med vanligt förekommande uppgifter på vårdcentral, som exempelvis egen mottagning med både planerade och akuta besök och barnavårdscentral (BVC). Vidare fungerar du även som stöd till sjuksköterskor och annan vårdpersonal i deras arbete.
Din roll fyller en viktig funktion på vårdcentralen och det förväntas därför att du är redo att under handledning ha en aktiv roll i den vård som bedrivs. Teamsamverkan där olika kompetenser och erfarenheter berikar och kompletterar varandra, är grundläggande för vårt arbetssätt.
För oss är det viktigt att du får en individuellt anpassad introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter. Vi utgår ifrån att alla har en individuell inlärningsprocess och ser det som en självklarhet att du ska få stöd av kollegor för att trivas i din nya arbetsroll. Vår verksamhet är starkt utvecklingsorienterad och vi letar efter dig som tillsammans med oss är delaktig och drivande i våra olika förbättrings- och utvecklingsarbeten.Kvalifikationer
Som person är du noggrann och strukturerad samt har lätt för att samarbeta med kollegor och externa samverkanspartners. Därtill har du ett stort engagemang för såväl våra patienter som för vår verksamhet samt ser det som en självklarhet att ge ett gott bemötande.
Gällande de formella kraven välkomnar vi dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vid utländsk läkarexamen ska dokument från Socialstyrelsen kunna uppvisas som styrker att du är behörig att arbeta som läkare i Sverige. För att vara aktuell för tjänsten krävs godkänd AT- eller BT tjänstgöring. Språkkunskaper i svenska som motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av arbete inom primärvården.
Eftersom vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279579". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Victoria Boklund, Verksamhetschef 0703-45 35 70 Jobbnummer
9527429