ST-läkare till Gnesta Vårdcentral
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2026-06-23
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Gnesta vårdcentral
Vårdcentralen Gnesta är en välfungerande och stabil vårdcentral med cirka 9 000 listade patienter.
Vi finns nära både pendeltåg och regionaltåg. Vi har en primärvård som inkluderar läkarmottagning, sjuksköterskemottagning, familjecentral, laboratorium, dietist,
fotvårdsspecialist, samtalsteam och rehabteam.
Vi arbetar med och för kvalitet, helhetssyn och kontinuitet och vi har roligt på jobbet!
Vårt arbetssätt är teambaserat, vilket skapar ett nära samarbete mellan professionerna och ger goda möjligheter till kunskapsutbyte. Hos oss får du ett omväxlande och stimulerande arbete med en egen patientlista under handledning samt möjlighet att arbete med en stor variation av medicinska frågeställningar.
Dina arbetsuppgifter omfattar dagligt mottagningsarbete där du träffar, bedömer utreder och behandlar patienter i samverkan med övriga yrkeskategorier.
Som ST-läkare hos oss erbjuds du de bästa förutsättningarna att växa i rollen som allmänspecialist.
Du möts av trygga och rutinerade handledare med flera års erfarenheter både som allmänspecialister och som handledare.
Vi har regelbundna möten i kollegiet och vi har nära till varandra för råd och stöd i vardagen
Du har stor möjlighet att påverka upplägg av arbetstid och schema.
Att göra ST i Sörmland innebär att du har återkommande träffar, seminarium och utbildningar tillsammans med andra ST-läkare i allmänmedicin. Du får gott stöd från studierektor och hjälp med planeringen av din sidotjänstgöring. Hos oss ger vi dig möjligheten att själv påverka din utbildning och fördjupa dig inom olika specialområden samt schemalagd handledningstid varje vecka med din handledare.
Vi söker dig som är legitimerad läkare och vill göra din ST i allmänmedicin. Du har ett genuint patientfokus, ett professionellt och empatiskt bemötande samt förmåga att prioritera i vardagen.
Samarbetsförmåga är viktig, och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.
Vill du bli en del av vårt härliga team? Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform
Tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef Ann-Louise Rågefalk, 072 143 39 93.
Enhetschef Susanne Ångström, 072 143 93 89
Medicinsk ansvarig läkare Rainer Birk, 0158-524 10.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-08-23.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RPV-26-078". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9975382