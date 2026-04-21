ST-läkare inom onkologi
2026-04-21
Verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar huserar i den nya vårdbyggnaden, ingång 100/101 vid Dag Hammarskjölds väg. Verksamheten har moderna lokaler med enkelrum, nya informations- och kommunikationstekniska system samt åtskilda professionella och publika flöden. Den nya byggnaden har utrustats med den senaste medicintekniska utrustningen, exempelvis Sveriges första MR-linac som kombinerar linjäraccelerator med bilddiagnostik. Nybyggnationen ger oss nya möjligheter att samlokalisera verksamhetsområde Blod- och tumörsjukdomar tillsammans med verksamhetsområde Bild- och funktionsmedicinskt centrum, vilket ger nya samverkansmöjligheter med stor potentiell patientnytta.
Ditt uppdrag
Som ST-läkare inom sektionen kommer du att arbete inom verksamhetsområdet blod och tumörsjukdomar, vilken bedriver onkologisk vård med stor andel högspecialiserad vård. Sektionen består av slutenvårdsavdelning, utrednings- och en behandlingsavdelning och en onkologisk mottagning. Sektionens läkare bemannar också verksamhetsområdets strålbehandlingsavdelning. Forskningsaktiviteten är hög och inom verksamheten finns också en dedikerad klinisk forsknings- och utvecklingsenhet.
Med närhet till universitetet öppnas möjligheten för dig att delta i forskning och utveckling inom ditt område. Även om sjukhuset är stort, är avståndet mellan våra olika specialistområden aldrig långt. Här får du dessutom möjlighet att utvecklas genom stimulerande möten med kollegor och patienter samt genom handledning av medicinstuderande. Tillsammans skapar vi en utmanande och utvecklade arbetsplats där frihet under ansvar är en självklar del.Publiceringsdatum2026-04-21Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare med dokumenterad erfarenhet av onkologi, som nu vill göra din ST-tjänst hos oss. Som person är du övertygande, entusiasmerande och kan motivera medarbetare i en föränderlig miljö där höga krav ställs på patientsäkerhet och god medicinsk omvårdnad. Du kan ta initiativ och starta aktiviteter samt fatta beslut. Du har en god samarbetsförmåga och lätt att uttrycka dig i tal och skrift. Du är intresserad av forskning och utveckling. Intervju och anställning sker löpande under annonseringens gång.
Vi erbjuder
Tjänsten är tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Georg Holgersson Tf. sektionschef, georg.holgersson@akademiska.se
, 018-617 16 70
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
