ST-läkare inom internmedicin
2026-02-23
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=sv
Om vår lediga tjänst
Hos oss är du en nyckelperson och kommer till ett riktigt gott gäng som värnar om varandra och verksamheten.
Som ST-läkare är du en självklar del i läkargruppen och har nära samarbete med andra yrkeskategorier på kliniken. Utbildning och kurser tillgodoses både internt och externt och vi kan erbjuda en komplett internmedicinsk utbildning med möjlighet till specialisering inom följande områden: internmedicin, kardiologi, nefrologi, hematologi, diabetes och endokrinologi, lungmedicin och gastroenterologi.
Vi erbjuder schemalagd handledningstid, utbildning och inläsningstid. Inom alla specialiteter ingår jourtjänstgöring som en del i arbetet och utbildningen.
Verksamhetsområde (VO) medicin är ett av sjukhusets största områden och har en bred verksamhet med specialister inom allmän internmedicin, kardiologi, hematologi, lungmedicin, allergologi, njurmedicin, gastroenterologi, diabetes, endokrinologi samt onkologi. Vi har ett stort utbildningsuppdrag med stora delar av läkarutbildningens medicinkurs förlagd till SÄS. Vi är stolta över att få kalla oss universitetssjukvårdsenhet vilket innebär en kvalitetsstämpel på vår forsknings- och utbildningskapacitet.
Kliniken är organiserad i 3 sektioner: Hema/onk-sektionen, lung/gastro/endokrin, medicin/njur-sektionen samt kardiologsektionen. Inom sektionerna finns läkarchefer, verksamhetsansvariga överläkare och vårdenhetschefer som leder utvecklingen av arbetet.
Vårt uppdrag är att bedriva internmedicinsk och onkologisk vård för invånarna i vårt upptagningsområde och det gör vi med stort och hängivet engagemang.Profil
Vi söker dig som har svensk läkarlegitimation samt behärskar det svenska språket motsvarande nivå C1. Har du gjort AT på SÄS är det meriterande. Vi lägger stor vikt vid din kommunikativa förmåga och samarbetsförmåga. Vidare ser vi att du har en vilja att bidra till att vår verksamhet utvecklas effektivt och till att upprätthålla ett positivt arbetsklimat på våra enheter. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan redan idag! Vi hanterar ansökningarna löpande och kan komma att kontakta intressanta kandidater för intervju under ansökningstiden. Bifoga din läkarlegitimation i din ansökan.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
