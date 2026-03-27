ST-läkare inom anestesi- och intensivvård
2026-03-27
Vill du utvecklas till specialist inom anestesi och intensivvård, då ska du söka till oss!
Anestesi- operations- och intensivvårdskliniken (ANOPIVA) på Universitetssjukhuset i Linköping ingår i Sinnescentrum inom Region Östergötland.
Vår målsättning är att med patientsäkerhet och kvalitet i fokus bedriva högklassig anestesi- och operationsverksamhet samt intensivvård för medborgare i Östergötland, regionen och nationellt. Forskning och undervisning ingår i vårt åtagande.
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
På ANOPIVA kommer du att arbeta med anestesi, postoperativ vård, intermediärvård och intensivvård för både vuxna och pediatriska patienter. Anestesiverksamheten omfattar bland annat stor övre och nedre bukkirurgi, urologisk och gynekologisk kirurgi, ortopedi och ryggkirurgi, HPK, ögon- och ÖNH-kirurgi samt neurokirurgi. Inom intensivvården vårdar vi svårt sjuka patienter i behov av allmän intensivvård men även brännskadeintensivvård och neurointensivvård.
På ANOPIVA tjänstgör för närvarande 18 ST-läkare, vilket utgör cirka en tredjedel av klinikens läkare.
Läs gärna om vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.

Dina arbetsuppgifter
Specialistutbildningens innehåll och längd planeras utifrån Socialstyrelsens föreskrifter i samråd med handledare, studierektor/ST-chef och verksamhetschef. Tjänstgöringen inleds med en introduktionsperiod där du under handledning lär dig grunderna för specialiteten. Under din fortsatta specialistutbildning kommer du att arbeta inom samtliga av ANOPIVA:s verksamhetsområden, delta i återkommande lokala och regionala utbildningar samt nationella kurser. Möjlighet till forskning finns och du kommer även att delta i handledning och utbildning av studenter och andra yrkesgrupper. Kvälls- och nattjourstjänstgöring ingår i arbetsuppgifterna.
Behöver du göra bastjänstgöring (BT) enligt (HSLF-FS 2021:8) så ingår det som en integrerad del av din specialisttjänstgöring (ST) hos oss.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka i svensk sjukvård, som har genomgått svensk AT (allmäntjänstgöring) eller BT (bastjänstgöring), och som har ett brett intresse för anestesi och intensivvård, fysiologi, patofysiologi och farmakologi. Du har goda svenska språkkunskaper i tal och skrift.
Du är trygg, stabil och har god självinsikt. Du ser både relationer och sakfrågor i sitt rätta perspektiv och skiljer på det personliga och professionella. Du anpassar förhållningssätt efter situationen och uppvisar gott omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Du är intresserad av multidisciplinärt teamarbete, arbetar bra med andra människor och relaterar till andra med omdöme och lyhördhet. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete och Du sätter upp och håller tidsramar.
Du förstår de fackmässiga aspekterna av arbetet särskilt bra. Du tar ansvar för din utbildning och underhåller kontinuerligt din kunskap. Med tiden blir Du en kunskapsresurs för andra.
Tidigare erfarenhet av kliniskt arbete, forskning och undervisning är meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Planerad anställningsstart höst-vinter 2026. Tjänstgöringen inleds med elva månaders visstidsanställning under handledning, som - om tjänstgöringen förlängs - inräknas i tillsvidare specialisttjänstgöring.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/585".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Region Östergötland
(org.nr 232100-0040)
Anopiva
ST-studierektor Irena Bozanic Kricka irena.bozanic.kricka@regionostergotland.se 010-1031057
