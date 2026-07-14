ST-läkare i nuklearmedicin
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2026-07-14
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Verksamhetsområde bild- och funktionsmedicinskt centrum
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Tillsammans skapar vi på Akademiska sjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang, en ständigt lärande och nära samverkan mellan klinik, forskning och utbildning är vi ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Här bedrivs allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård.
Sektionen för Molekylär bilddiagnostik där nuklearmedicin ingår är en del av Bild- och funktionsmedicinskt centrum, del av Radiologiska kliniken och erbjuder ett av Sveriges bredaste utbud inom molekylär bilddiagnostik och radionuklidterapi. Vi har 4 PET/CT-system, 1 PET/MR-system, 3 dubbelhuvudiga gammakameror, och 1 hjärtdedikerad gammakamerafi; samt en egen cyklotron för produktion av PET-radiofarmaka.
Verksamheten omfattar avancerad diagnostik inom onkologi, neurologi, infektion/inflammation och hjärt-kärlsjukdomar. Vi bedriver även radionuklidterapi och deltar aktivt i utvecklingen av framtidens molekylära bilddiagnostik genom klinisk forskning, utveckling av nya radiofarmaka och nära samarbete med Uppsala universitet.
Ditt uppdrag
Är du specialistläkare i klinisk fysiologi och vill vidareutbilda dig inom nuklearmedicin? Vill du arbeta i en verksamhet där avancerad diagnostik, forskning och innovation går hand i hand? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Vi erbjuder en ST-tjänst i nuklearmedicin med särskild inriktning mot hjärtdiagnostik. Utbildningen ger dig bred kompetens inom hela nuklearmedicin och omfattar bland annat: PET/CT av hjärtat med kvantitativ perfusionsdiagnostik, PET-diagnostik vid inflammatoriska hjärtsjukdomar samt vid hjärtamyloidos, myokardperfusionsscintigrafi, och övrig konventionell nuklearmedicin.
Akademiska sjukhuset är ett av få centra i Europa som erbjuder klinisk hjärt-PET med 15O-vatten. Som ST-läkare får du därför möjlighet att utbildas inom en de mest avancerade nuklearmedicinska hjärtundersökningarna som finns tillgängliga internationellt.
Som universitetssjukhus erbjuder vi mycket goda möjligheter att kombinera kliniskt arbete med forskning, undervisning och kvalitetsutveckling. Vi bedriver aktiv forskning inom molekylär bilddiagnostik och utveckling av nya PET-radiofarmaka.
Hos oss finner du en arbetsplats med god arbetsmiljö, engagerade kollegor och stora möjligheter till professionell utveckling inom ett av medicinens snabbast växande områden.Publiceringsdatum2026-07-14Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialistläkare i klinisk fysiologi och vill genomföra ST i nuklearmedicin.
Erfarenhet av nuklearmedicin, PET/CT, myokardperfusionsscintigrafi eller annan hjärtavbildning är meriterande men inget krav. Intresse för forskning, undervisning och utvecklingsarbete är också meriterande.
Din kompetens
Vi söker dig som är engagerad, nyfiken och vill utvecklas inom ett område i snabb vetenskaplig och teknisk utveckling. Du är ansvarstagande, strukturerad och har god förmåga att planera och prioritera ditt arbete. Du trivs med att arbeta i tvärprofessionella team och har en god samarbetsförmåga och vill bidra till utvecklingen av framtidens nuklearmedicin.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
ST-utbildningen genomförs enligt Socialstyrelsens målbeskrivning med individuell utbildningsplan, regelbunden handledning av erfarna specialister samt goda möjligheter till intern och extern fortbildning.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Verksamhetschef
Per Eckerbom
018-611 06 05
Sektionschef Molekylär bilddiagnostik
Veronica Sanchez Rodriguez
• 46 72 207 98 62
Facklig kontaktperson nås via Upplands Allmänna Läkarförening, kansli 018-611 34 95.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
OBS! Viktig information gällande din ansökan:
• Tillsättning av tjänster för specialistutbildade läkare på universitetssjukhus kräver sakkunnigprövning enligt Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 5 kap. 8§.
• Bifoga alltid CV, personligt brev och specialistläkarbevis utfärdat av Socialstyrelsen.
• För befattningar där akademisk meritering i form av doktorsexamen eller motsvarande anges som kompetenskrav, ska även disputationsbevis bifogas ansökan.
• Även om du tidigare sökt tjänster hos Akademiska sjukhuset, behöver du skicka in ovanstående dokument för att ansökan ska vara komplett. Samtliga handlingar ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan går inte vidare i processen.
• Tjänsteförslagen publiceras på Region Uppsalas officiella anslagstavla; https://regionuppsala.se/politik-och-paverkan/handlingar/anslagstavla/
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS857/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
10002649