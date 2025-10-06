ST-läkare i allmänmedicin
Om oss
Vi söker ny kollega som vi får skämma bort med handledning och kompetensutveckling i skärgårdsmiljö!
Vi kan erbjuda dig en stimulerande och utvecklande arbetsplats med varierande arbetsuppgifter (dessutom med badrocksavstånd till havet). Vi är ensam aktör på Orust och har en stor bredd i uppdraget, hos oss får du möjligheten att utvecklas och vara läkare på riktigt!
Capio är en decentraliserad organisation där varje enhet styrs lokalt med verksamhetschef och medicinskt ansvarig läkare i spetsen. Detta innebär att beslut kan tas nära verksamheten och att du som medarbetare har en verklig möjlighet att vara med att påverka utvecklingen av enheten. I bakgrunden finns inom Capio en välfungerande struktur och organisation, väl upparbetade rutiner och stor samlad kompetens och erfarenhet. Detta skapar trygghet och möjligheter till lärande i vardagen.
Vilka är vi?
Capio Vårdcentral Orust är en del av Capio Närsjukvård och bedriver primärvård på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Vårdcentralen är modern, alldeles nybyggd och belägen i Henån. Vi har också en filial i Ellös, sköterskemottagning i Svanesund samt hela vår vackra ö som arbetsplats. Idag är ca 10 350 personer listade hos oss och vi som arbetar här är ett gäng på 58 personer. Läkargruppen är stor och här ingår för närvarande 6 specialistläkare, 5 ST-läkare och AT-läkare.
Vill du vara med och möta framtidens primärvård tillsammans med oss?
Vi vill bedriva en primärvård i framkant och ser mycket positivt på om du har intresse för vårdens digitalisering och nya arbetssätt.
I kombination med traditionell mottagningsverksamhet har vi även vår egen chatt och möjlighet till videomöte med patient. Vi bemannar chatten varje dag med både sjuksköterska och läkare, dessutom har vi här möjlighet att konsultera våra övriga professioner som vi har på vårdcentralen och rehab. En stor del av kommunikationen med patienter sker också via chatten i 1177.
På vårdcentralen arbetar vi i team som delas in efter patientens födelsedatum. I teamen ingår flera läkare samt kollegor med andra professioner, vilket skapar förutsättningar för att bedriva vård av hög kvalitet. Varje team har stort inflytande över hur man önskar ta hand om sin patientgrupp och man har tillsammans ett helhetsansvar för fördelning av arbetsuppgifter.
För att arbeta hos oss på Orust behöver du därför:
Tycka om att bestämma över din egen tid
Tycka att kontinuitet är viktigt
Arbeta i team med andra; specialistläkare, ST-läkare, sköterskor, psykologer, fysioterapeuter mm.
Vi tycker att utbildning och fortbildning är viktigt, hos oss erbjuder vi schemalagd handledning men också en kultur där det är ok att vara ny och ställa frågor. Vi har kontinuerliga läkarmöten där det framförallt är fokus på utbildning. Vi deltar också i forskningsstudier och ser det som en positiv och viktig del av verksamheten.
Din vardag hos oss kan dels bestå av planerad mottagning i Henån eller Ellös, hembesök på Käringön eller något helt annat. Du har stora möjligheter att påverka din vardag och får möjlighet att arbeta tillsammans med kompetenta kollegor och modern medicin.
Låter det intressant så vill vi att du hör av dig till oss!Kvalifikationer
Du har läkarexamen och vill, tillsammans med oss, arbeta för en god vård av hög kvalitet. Du brinner för allmänmedicin och tycker om att primärvården bör utvecklas Att bidra till verksamhetens utveckling ser du som en naturlig del av ditt arbete och du har lätt för att skapa bra möten med både patienter, arbetskamrater och samverkansparter. Du skall kunna kommunicera på ett tydligt sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förväntar oss att du är en person som bidrar med engagemang och arbetsglädje.
Urval och intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
