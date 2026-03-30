ST-läkare
2026-03-30
Bra Liv Gränna Vårdcentral
Vill du vara med och fortsätta utveckla framtidens primärvård tillsammans med oss? Ta då chansen och sök tjänsten som ST-läkare på Bra Liv Gränna vårdcentral!
Rollen som ST-läkare
Vi söker ST-läkare för tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Du ska ha svensk läkarlegitimation och behärska svenska språket på C1-nivå.
Din blivande arbetsplats
Gränna ligger beläget vid Vätterns sydöstra strand och är ett attraktivt turistmål sommartid. Gränna är en urtypisk svensk idyll med vackra trähus och kullerstensgator. I centrala Gränna ligger Gränna vårdcentral med närhet till bland annat skola, affärer, busshållplats med goda bussförbindelser och färjeläget till Visingsö. I samma byggnad finns Folktandvården, familjecentral, mödravård och apotek. Gränna vårdcentral är en av 31 regionsdrivna vårdcentraler som ingår i koncernen Vårdcentralerna Bra Liv. Vi erbjuder hög kvalitet med hjälp av erfaren, välutbildad personal. Vår målsättning är "En bättre hälsa för alla", vilket vi når genom att visa omtanke, helhet och skapa kvalitet.
Gränna vårdcentral har cirka 5700 listade patienter och vi är 28 medarbetare inom olika professioner. Arbetet på vårdcentralen präglas av teamarbete baserat på patientens behov.
Arbetet kräver hög flexibilitet och god arbetskapacitet. Samarbetet i teamet förutsätter att du har god samarbetsförmåga samtidigt som du måste kunna arbeta självständigt. Vår verksamhet bygger på personliga möten i en lite mindre vårdcentral. Där du genom engagemang och professionellt förhållningssätt är med och bidrar till utveckling och ständiga förbättringar för bästa möjliga vård och service för patienten. Vi uppmuntrar till kreativa lösningar. Vår arbetsmiljö är viktig och den ska präglas av dialog och trivsel, där vi värnar om balansen mellan arbete och fritid.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du kontinuerlig handledning av erfarna distriktsläkare. Vi erbjuder flexibla arbetstider och du arbetar tillsammans med engagerade kollegor med hög kompetens i en trivsam miljö. Samarbetet mellan olika yrkeskategorier är välfungerande och en framgångsfaktor för att ge en god och säker vård.
Du erbjuds möjlighet till individuellt kompetensutveckling, men även möjlighet till gemensamma kompetenshöjande aktiviteter inom Vårdcentralerna Bra Liv.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta
verksamhetschef Valentina Moldovan tel. 010-242 49 29 eller 072-5167616
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 13/4-26 . Välkommen med din ansökan.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Så ansöker du
